Formel 1: Jetzt ist es offiziell! McLaren verkündet Vertrags-Hammer

Seit 2016 ist Zak Brown bei Papaya. Der US-Amerikaner begann bei McLaren als Executive Director und stieg 2018 zum CEO auf. Seither hat er den Traditionsrennstall wieder zu einem Top-Team in der Formel 1 geformt.

Wie der britische Rennstall nach dem zweiten freien Training in Australien bekannt gab, wird die gemeinsame Reise auch in der Zukunft fortgesetzt. Brown hat sich Vertrag bei dem Formel-1-Team verlängert und wird so auch in den kommenden Jahren die Strippen bei McLaren ziehen.

Formel 1: McLaren verlängert mit Zak Brown

Brown zählt zu den harten Hunden unter den Teamchefs. Der 52-Jährige hat sein Team im Laufe seiner Amtszeit enorm weiter entwickelt. Mit Lando Norris und Oscar Piastri hat Papaya einer der jüngsten und zugleich besten Fahrer-Duos des Feldes vorzuweisen. Gemeinsam möchte man diese Entwicklung weiter vorantreiben und McLaren zurück in den Formel-1-Olymp bringen.

„Zak hat außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen und war maßgeblich daran beteiligt, McLaren Racing voranzutreiben. Seine Verlängerung spiegelt unser Vertrauen in seine Fähigkeit wider, das Team in den kommenden Jahren zu noch größeren Erfolgen zu führen“, betonte Paul Walsh, der Executive Chairman der Muttergesellschaft von McLaren Racing.

Auch Brown zeigt sich ob der Vertragsverlängerung sichtlich glücklich. „Ich bin begeistert, McLaren Racing weiterhin zu leiten und Teil eines so historischen Rennteams zu sein. Es ist ein Privileg, mit den talentierten Männern und Frauen in den verschiedenen Rennserien von McLaren Racing zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir weiterhin die Grenzen des Motorsports verschieben und nach Höchstleistungen auf und neben der Strecke streben“, freut sich Brown auf die kommenden Jahre.

Neuer Mega-Vertrag für Brown

Mit dem neuen Arbeitspapier von Brown setzt McLaren ein dickes Statement. Denn Browns neuer Vertrag läuft bis 2030. Damit unterstreicht der Formel-1-Rennstall das große Vertrauen in seine Person und setzt voll auf Kontinuität. Das dürfte auch bei den Fahrern gut ankommen. Sowohl Norris als auch Piastri sollen ein sehr gutes Verhältnis zu Brown pflegen.

Weitere News:

Beide Fahrer stehen noch bis 2026 unter Vertrag. Norris verlängerte er am Anfang des Jahres sein Arbeitspapier. Nun folgt also sein Boss. Gemeinsam kann man mit voller Konzentration auf die laufende Saison richten. Denn sowohl Brown als auch seine Schützlinge haben ein großes Ziel in diesem Jahr: Mit McLaren einen Rennsieg zu feiern.