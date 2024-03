Formel 1: Verstappen zu Mercedes? Russell macht Weltmeister direkt eine Ansage

Seitdem der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari öffentlich wurde, wird über die Nachfolge des siebenmaligen Weltmeisters bei Mercedes diskutiert. Einer der möglichen Nachfolger ist Max Verstappen. Die Gerüchte um einen weiteren Sensationswechsel in der Formel 1 wurden zuletzt immer heißer.

Einer, der dies genauestens beobachten dürfte, ist Mercedes-Pilot George Russell. Der Brite wird 2025 in jedem Fall bei den Silberpfeilen bleiben. Wer sein Teamkollege wird? Noch ungewiss. Der 26-Jährige wäre einem Wechsel von Verstappen nicht abgeneigt, macht jedoch eine klare Ansage an den Formel-1-Weltmeister.

Formel 1: „Ich kann jeden im Feld schlagen“

Ein Wechsel von Verstappen zu Mercedes wäre das nächste große Beben in der Königsklasse des Motorsports. So weit ist es zwar noch nicht, dennoch beschäftigt dieses Thema derzeit die Formel 1. Wie steht Russell zu Verstappen als möglichen neuen Teamkollegen?

„Jedes Team will die bestmögliche Fahrerpaarung haben“, sagte der 26 Jahre alte Brite vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien. „Und Max ist im Moment der beste Fahrer im Fahrerfeld. Wenn ein Team die Möglichkeit hat, ihn zu holen, wird es die zu hundert Prozent nutzen“, schob er hinterher.

Doch dann schickte er noch eine kleine Spitze an den Niederländer. „Ich fahre nun seit mehreren Jahren an der Seite von Lewis Hamilton, dem besten Fahrer aller Zeiten. Und ich denke, dass ich einen ziemlich guten Job gemacht habe. Wer auch immer im nächsten Jahr kommt, ich heiße ihn natürlich willkommen“, so der Brite. „Ich weiß, dass ich jeden Fahrer im Grid schlagen kann. Lewis war und ist eine gute Messlatte für mich“, ergänzte er.

„Alles ist möglich“

„Wir wissen nicht, was da wirklich hinter verschlossenen Türen passiert“, betonte Russell. Die Frage, ob Verstappen tatsächlich zu Mercedes kommen könnte, läge eher bei ihm und seinem Team. „Es wird spannend“, meinte der Formel-1-Pilot. „Alles ist möglich“, hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in Bahrain zu einer Verstappen-Verpflichtung gesagt.

Dazu gab es auch ein gemeinsames Abendessen von Jos Verstappen und Wolff. Ob es dabei um einen möglichen Verstappen-Wechsel ging, ist unklar. Verstappen und Wolff kennen sich seit vielen Jahren ziemlich gut und pflegen trotz des Wettbewerbs ein gutes Verhältnis. Kämpfen sie ab 2025 also gemeinsam für den Erfolg von Max?