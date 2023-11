Formel 1: Verstappens Karriereende schon in Sicht? Diese Worte lassen aufhorchen

Max Verstappen hat schon mehrmals angedeutet, nicht ewig in der Formel 1 fahren zu wollen. Sollte es ihm keinen Spaß mehr machen oder ihm die Regeln nicht mehr passen, überlege er, die Königsklasse zu verlassen.

Doch angesichts der aktuellen Leistungen und der derzeitigen Dominanz ist ein Formel-1-Aus kaum vorstellbar. Zu groß ist die Präsenz Verstappens in der Königsklasse des Motorsports. Vater Jos lässt jetzt allerdings mit ganz anderen Tönen aufhorchen.

Formel 1: „Definitiv nicht erwartet“

Ein Ende der Verstappen-Dominanz scheint derzeit vielleicht nur möglich, wenn der Niederländer selbst nicht mehr antritt. Soweit ist es aber noch lange nicht, sagt Jos Verstappen. „Er wird nie müde werden, Rennen zu fahren. Ich denke, er macht weiter, bis er 40, bis er 45 ist, aber das hängt alles von kleinen Dingen ab“, sagte der 51-Jährige bei „Sky“.

„So gut zu sein, wie er die Rennen gewinnt und wie viele er gewonnen hat – ich denke, wir haben das nicht erwartet, definitiv nicht im Alter von 26 Jahren“, adelte Jos Verstappen seinen Sohn.

Und auch viele Experten hatten vor einigen Jahren wohl nicht damit gerechnet, dass Verstappen in so jungen Jahren schon so erfolgreich wird. Ein enormes Potenzial wurde ihm schon immer nachgesagt. Dass er mit 26 Jahren aber schon bei drei so dominanten WM-Titeln steht, hätten wohl nur die wenigsten gedacht.

Achterbahn der Gefühle bei WM-Finale 2021

Jos Verstappen gab bei „Sky “ auch Einblicke in seine Gefühlswelt nach dem ersten Formel-1-WM-Triumph seines Sohnes beim umstrittenen Finale 2021 in Abu Dhabi. „Ihr habt das nicht gesehen, ich hatte Gänsehaut. Jeder war wirklich nervös. Ich glaube, mein Puls war das ganze Rennen so hoch – nach dem Rennen fällt alles von deinen Schultern ab“, so der ehemalige Rennpilot.

Verstappen hatte Hamiltons achten WM-Titel in Abu Dhabi dank einer kontroversen Safety-Car-Phase auf den letzten Metern verhindert. Seither dominiert er die Formel 1 wie kaum ein Fahrer vor ihm.