Formel 1: Hamilton lässt tief blicken – „Dunkle und schwere Momente“

Die Karriere von Lewis Hamilton ist eine echte Achterbahnfahrt. Sein Weg nach oben war hart und steinig, sein Höhenflug inklusive sieben Formel-1-Weltmeisterschaften unvergleichbar und seit etwa zwei Jahren steckt er mit Mercedes in einem Auf und Ab.

Seine Zahlen sprechen für sich: Sieben Weltmeistertitel und 103 Rennsiege. Lewis Hamilton ist zweifelsohne einer der besten Formel-1-Piloten aller Zeiten. Doch an welchen Moment seiner langen Karriere denkt der Mercedes-Pilot am liebsten zurück?

Formel 1: „Konnten es nicht glauben“

Der Brite kann in seiner bisherigen Karriere zahlreiche Siege, Trophäen, Erfolge und Comebacks vorweisen. Doch an einen Moment erinnert sich der Brite besonders gerne zurück, wie er in einem Frage-Antwort-Video auf dem YouTube-Kanal des Mercedes-Teams erzählte.

Entgegen vieler Erwartungen handelt es sich dabei nicht um einen seiner sieben WM-Titel. Vielmehr denkt der 39-Jährige an seine frühen Tage in der Königsklasse des Motorsports. „Mein Lieblingsmoment war es, in die Formel 1 zu kommen. Wir konnten es einfach nicht glauben.“

Vor allem sein erster Sieg, 2007 in Montreal, spielt für den Briten eine ganz besondere Rolle. „Es gab so viele dunkle und schwierige Momente, in denen wir wirklich dachten, dass es das war und dass es nicht klappen würde. Und wir haben einfach nie aufgegeben. Als ich meinen Vater bei meinem ersten Sieg in Montreal vom Siegerpodest aus sah, war es eine große Bestätigung, dass sich all die langen Nächte, die Reisen und die Widrigkeiten, die wir durchgemacht haben, gelohnt haben.“

Steht der Großangriff in 2024 bevor?

Von einem Formel-1-Sieg war der Brite in der vergangenen Saison weit entfernt. Trotz des dritten Platzes in der Fahrerwertung und des zweiten Platzes in der Konstrukteurswertung war man von Red Bull und Max Verstappen weit entfernt. Das soll sich 2024 ändern. Mercedes möchte wieder ganz vorne angreifen.

Denn nach zwei äußerst durchwachsenen Jahren möchten Hamilton und Co. wieder nach der Formel-1-Krone greifen. Dafür bedarf es eine große Leistungssteigerung – vor allem des Autos. Denn der Bolide war zu Beginn der Saison für Mercedes-Verhältnis nicht wirklich gut. Greifen Hamilton und Mercedes 2024 mit neuem Auto also wieder so richtig an?