Formel 1: Nicht nur Lawson droht das Aus – bahnen sich gleich zwei Paukenschläge an?

Die neue Formel-1-Saison ist erst zwei Rennen alt, doch es geht bereits mächtig drunter und drüber! Sowohl auf als auch abseits der Strecke liefern die Fahrer und Teams eine Menge Diskussionsstoff. Besonders interessant sind dabei die Situationen rund um die Rookies.

Während Kimi Antonelli, Isak Hadjar, Gabriel Bortoleto und Oliver Bearman ziemlich fest im Sattel sitzen, wackeln Liam Lawson und Jack Doohan schon gewaltig. Die beiden Formel-1-Youngster müssen mächtig um ihren Platz in der Königsklasse des Motorsports fürchten. Kommt es noch vor dem Japan-GP (Sonntag, 6. April) zum große Knall?

Formel 1: Müssen gleich zwei Rookies gehen?

Lawson steht bei Red Bull kurz vor dem Rauswurf. Wie im Fahrerlager zu hören ist, könnte der Neuseeländer noch vor dem Rennen in Suzuka seinen Platz neben Weltmeister Max Verstappen räumen müssen. Yuki Tsunoda könnte dann doch aufrücken. Die Leistungen des Neulings in den ersten zwei Wochen waren schlichtweg zu schlecht.

Ähnlich sieht es bei Alpine-Rookie Jack Doohan aus. Der Australier konnte bislang ebenfalls nicht überzeugen. „Er bekleckert sich eigentlich nicht mit Ruhm und macht viele Fehler“, lautet das Zwischenfazit von Sky-Experte Ralf Schumacher zu Doohan. Daher müssen man sich nicht Gedanken machen, ob man dieses Experiment schon frühzeitig wieder beenden solle.

„Er ist ja super vorbereitet worden, mit irrsinnig vielen Testkilometern. Er müsste einfach so wie Oscar Piastri abliefern, tut er aber nicht. Im Gegenteil: Er scheint ein bisschen überfordert zu sein mit seinen Aktionen. Also, er will es mit der Brechstange“, führte Schumacher aus. Doohans Ausbeute bislang: Zwei enttäuschende Wochenenden und null Punkte.

Doohan seit Saisonbeginn angezählt

Doohan genießt bei Alpine wohl wenig Vertrauen. „Von daher glaube ich, dass seine Tage bei Alpine eher gezählt sind“, sagt Schumacher bei „Sky“. Flavio Briatore hat Doohan schon vor dem Start der neuen Formel-1-Saison unter Druck gesetzt und mehrfach betont, dass er von ihm nicht überzeugt sei.

Schumacher glaubt, dass Briatore Doohan nie im Auto haben wollte. „Ich habe das Gefühl, diese Entscheidung wurde getroffen, bevor Flavio da war. Das ist so eine kleine Zwangsehe“, meint der frühere Formel-1-Pilot. So könnte nicht nur Lawson, sondern auch Doohan noch vor dem dritten Rennen ersetzt werden.