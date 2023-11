Formel 1: Knallharte Kritik vor Las Vegas-GP! Ecclestone rechnet mit F1-Bossen ab

Am kommenden Wochenende macht die Formel 1 Station in Las Vegas. Die Tage in den USA versprechen Spektakel pur. Seit Wochen wird über dieses Highlight gesprochen. viele Fans freuen sich auf dieses besondere Rennen.

Dem einstigen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone gefällt der Grand Prix in den USA allerdings überhaupt nicht. Der 93-Jährige betonte vor dem Highlight-Wochenende, dass es dieses Rennen unter seiner Führung nicht gegeben hätte.

Formel 1: Las Vegas GP „hat nicht mit Formel 1 zu tun“

Die Formel 1 macht erstmals seit 1982 wieder Halt in der Wüste Nevadas. Am kommenden Sonntag (Sonntag, 19. November, 7 Uhr) soll mit dem Großen Preis von Las Vegas eine der größten Sportveranstaltungen des Jahres über die Bühne gehen. Was die Veranstalter vor allem versprechen, ist eine große Show in der weltberühmten Casinostadt.

Zahlreiche Prominente aus Film und Musik werden rund um die Rennstrecke erwartet. Zudem soll es eine Eröffnungsfeier am kommenden Mittwoch geben, bei denen gleich mehrere Größen aus der Musikszene für den Unterhaltungsfaktor sorgen werden.

Einen lässt das große Aufsehen um den Las-Vegas-GP völlig kalt: Ex-Chef Ecclestone. „Ich freue mich nicht wirklich drauf. Das hat nichts mit der Formel 1 zu tun“, erklärte er gegenüber „NOS“.

Der Brite hatte zuletzt schon gegenüber der „Daily Mail“ harsche Kritik an den Entwicklungen in der Königsklasse geübt. „Das in Miami – wie sie das gemacht haben, war irre, sie haben versucht, amerikanisch zu sein, anstatt – wie ich es gemacht habe, die pure Formel 1 zu zeigen, so, wie sie war, und nicht wie sie sein könnte.“

„Interessiert mich alles nicht“

Auch Weltmeister Max Verstappen weiß nichts mit dem Hype um dieses Wochenende anzufangen. „Mich interessiert das alles nicht. Ich gehe einfach hin, mache mein Ding und bin dann wieder weg“, sagte der Niederländern zuletzt, angesprochen auf das Rahmenprogramm.

„Ich denke, dass wir mehr für die Show dort sind als für das Racing an sich, wenn man sich das Layout der Strecke anschaut“, fügte der Niederländer hinzu. Vor dem großen Highlight-Rennen gibt es also Druckhaus gemischt in der Formel 1. Viele Fahrer, darunter auch Daniel Ricciardo oder Lewis Hamilton, können das spektakuläre Wochenende in Las Vegas kaum abwarten, während Verstappen sind rein auf das Sportliche fokussieren möchte.