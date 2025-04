Formel 1: Sinneswandel bei Norris! Für den Titel geht er radikalen Schritt

Vor der Saison galt Lando Norris als großer Favorit auf den WM-Titel. Im vergangenen Jahr scheiterte er denkbar knapp an Max Verstappen. Dieses Jahr soll der große Coup her. Doch die ersten Wochen der neuen Formel-1-Saison stellen ihn vor große Herausforderungen.

Es dürfte einmal mehr ein großer Kraftakt werden, um seinen ersten WM-Titel zu holen. Dafür scheint er auch noch größere Einschnitte in sein Privatleben zu machen. Der Formel-1-Star ist einen radikalen Schritt gegangen.

Formel 1: Norris verzichtet auf „Kingsday“-Party

Norris gehört zweifelsohne zu den besten Fahrern im Grid. Doch zu oft unterlaufen ihm Fehler, die ihm in der vergangenen Saison den Titel gekostet haben und ihn auch dieses Jahr beschäftigen. Sein großes Ziel, endlich Weltmeister zu werden, bleibt. Dafür hat er nun auch auf eine Tradition der letzten Jahre verzichtet.

Denn im Gegensatz zu den letzten Jahren hat Norris in diesem Jahr nicht am traditionellen „Kingsday“ in den Niederlanden teilgenommen. Am Sonntag (27. April) haben die Niederländer ihren Nationalfeiertag zelebriert. Im vergangenen Jahr feierte Norris noch mit seinem DJ-Kumpel Martin Garrix in Amsterdam. Dabei verletzte er sich gar an der Nase.

Darauf hat er in diesem Jahr verzichtet. „Nein, nein, leider nicht. Ich wünschte, denn es war einer der besten Tage meines Lebens und ich habe Miami gewonnen“, sagte er in Saudi-Arabien über eine mögliche Teilnahme am Königstag der Niederlande. „Ich vermisse alle meine Freunde, ich hatte letztes Jahr eine großartige Woche mit Martin und der ganzen Gruppe in Amsterdam, aber ich kämpfe um eine Meisterschaft, ich kann es mir nicht leisten, diese Dinge zu tun“, so Norris deutlich.

Voller Fokus auf den ersten Titel

„Ich muss nach Hause gehen und trainieren, dieses Rennen war hart, es war körperlich anstrengend. So sehr ich auch ein kleines Getränk mag, ich habe das ganze Jahr über nicht getrunken und darauf bin ich stolz, also kein Spaß für mich“, so der Brite knallhart zu sich selbst. In den vergangenen Jahren war er dafür bekannt, während der rennfreien Wochen oder in der Sommerpause auf die ein oder andere Party zu gehen. Damit ist nun Schluss.

Norris möchte sich in diesem Jahr unbedingt die Formel-1-Krone aufsetzen. Dafür gibt er alles und macht auch Einschnitte in sein gewohntes Privatleben. Ob sich diese Maßnahmen letztlich auszahlen werden?