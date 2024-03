Formel 1: Youngster dreht immer mehr auf – winkt bald der ganz große Lohn?

In den vergangenen Saisons geriet Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda immer wieder in die Kritik. Der Japaner war zu Beginn seiner Königsklassen-Karriere für kleine Fehler gut, der oft große Konsequenzen hatte. Sein größtes Problem war seine fehlende Konstanz.

Das scheint der Japaner jedoch in den Griff bekommen zu haben. Schon in der vergangenen Formel-1-Saison zeigte er, was in ihm steckt. 2024 macht er dort weiter – der große Preis von Australien war der bisherige Saisonhöhepunkt.

Formel 1: Marko schwärmt von Tsunodas Leistung

Tsunoda ist derzeit in seinem vierten Jahr in der Formel 1. Sein Debüt feierte er 2021 in Bahrain. Seither hat er sich enorm entwickelt. In Australien fuhr er dank einer starken Leistung im Qualifying und eines gutes Rennen auf Platz 7. Seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo schlägt er im Wochentakt.

Auch Red Bull-Berater Helmut Marko weiß um die starke Entwicklung des Japaners. „Yuki ist am Freitag von der ersten Runde an perfekt gelaufen und hat im Rennen sehr konstante und gute Zeiten gefahren“, betonte der Österreicher. „Er hat bestätigt, dass er ein absolut reifer Formel-1-Fahrer ist“, ergänzte Marko.

Der siebte Platz von Tsunoda bringt ihm auch von Teamchef Laurent Mekies ein dickes Lob ein: „Yuki hat das ganze Wochenende lang keinen Fehler gemacht. Er hat sich mit Ruhe und Entschlossenheit von Training zu Training gesteigert“. Tsunoda fährt sich immer weiter ins Rampenlicht. Folgt bald der nächste große Schritt?

Tsunoda 2025 im Red Bull?

Mit seinen guten Leistungen bringt sich Tsundoda auch für höhere Aufgaben in Stellung. Der Vertrag von Sergio Perez bei Red Bull läuft am Ende des Jahres aus, eine Verlängerung scheint derzeit äußerst unrealistisch. Da könnte der Japaner ins Spiel kommen. Denn Marko ist ein großer Fan des 23-jährigen Formel-1-Piloten und könnte sich intern für Tsunoda starkmachen.

Da Tsunoda als Visa Cash App-Fahrer bereits für Red Bull tätig ist, könnte eine Beförderung zum Mutter-Rennstall bei anhaltenden Leistungen schon bald ein Thema werden. Dafür wird er jedoch noch einige gute Wochenenden brauchen, schließlich ist der Sitz neben Weltmeister Max Verstappen heiß begehrt. Schreitet seine Entwicklung jedoch weiter so voran, könnte Tsunoda am Ende des Jahres ein ernsthafter Kandidat für die Perez-Nachfolge werden.