Formel 1: Fans reiben sich die Augen! Pilot sorgt mit schrägem Helmdesign für Aufsehen

Der Start in die neue Formel-1-Saison lief für Sauber äußerst durchwachsen. Valtteri Bottas für in Bahrain auf Platz 19, in Saudi-Arabien auf Platz 17. Guanyu Zhou kam in Bahrain als Elfter und in Dschidda als 18. ins Ziel. Ein vielversprechender Saisonauftakt sieht anders aus.

Vor dem Großen Preis von Australien, dem dritten Rennen der Saison, sorgen die beiden Formel-1-Pilot allerdings für Aufsehen. Der Grund dafür ist der Helm von Zhou, den er in Melbourne tragen wird. Der Chinese hat sich etwas Spezielles überlegt.

Formel 1: Zhou in Australien im Bottas-Look

Sein Teamkollege sorgt immer wieder mit irren Styles für Aufsehen. Vor allem sein Vokuhila und sein Oberlippenbart sind mittlerweile zu einem echten Hingucker geworden. Der Finne hat sich zu einer echten Kultfigur in der Formel 1 entwickelt.

Auch für seinen Teamkollegen ist sein Aussehen anscheinend eine Inspiration. Zhou wird in Australien mit einem besonderen Helm fahren – dieser ist eine „Down Under“-Edition. Enorm bunt, viele verschiedene Muster und einige ganz spezielle Sticker. Vom klassischen Känguru-Warnschild bis hin zum Koalabär ist alles dabei.

++ Nächster Knall in der Formel 1! Wolff leitet rechtliche Schritte gegen die FIA ein ++

Doch wirklich irre wird es auf der Rückseite des Helmes. Denn dort hat der Chinese einen Sticker von Teamkollege Bottas mit seinem Vokuhila integrieren lassen. Dazu posiert er in den sozialen Medien mit Oberlippenbart und Perücke à la Bottas, um den Helm zu präsentieren.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit neuem Helm zum Erfolg?

„Was eine geniale Idee, echt cooles Design“, schreibt ein Formel-1-Fan zu dem Spezial-Helm. „Mit diesem Helm kann das Rennen doch nur gut werden“, schreibt ein anderer. Auch Bottas selbst war sichtlich begeistert über den Helm, wie Fotos auf „X“ zeigen. Der Helm ist wohl ganz nach dem Geschmack des Finnen.

Weitere News:

Jetzt liegt es also an Zhou, diesen Helm zum Erfolgshelm zu machen. In Australien wird sich das Stake F1 Team ordentlich steigern müssen, um in die Nähe der Punkte zu fahren. In der vergangenen Saison schaffte der Chinese den Sprung in die Top 10 – 2023 landete er auf Platz neun. Dies wird er 2024 wohl wiederholen wollen.