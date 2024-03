Formel 1: Durchatmen bei Ferrari? Sainz spricht über mögliches Comeback in Australien

Carlos Sainz fehlte seinem Team beim Großen Preis von Saudi-Arabien aufgrund einer Blinddarmentzündung. In der Folge musste sich der Spanier einer Operation unterziehen und Ferrari-Nachwuchstalent Oliver Bearman kam zu seinem Formel-1-Debüt.

Wird der Rookie Sainz auch in Melbourne vertreten müssen? In den vergangenen Tagen hat der Formel-1-Pilot intensiv an seiner Gesundung gearbeitet. Nun gibt der Spanier eine Wasserstandmeldung zu einem möglichen Einsatz in Australien.

Formel 1: Sainz peilt Rückkehr in Melbourne an

Dass Sainz wohl kaum bei einhundert Prozent sein wird, ist allen Beteiligten klar. Schließlich hat der Spanier die meiste Zeit im Bett und nicht beim Training verbracht. Und dennoch hat Sainz den klaren Plan, in seinen Ferrari zurückzukehren.

„Seit ich in Australien bin, habe ich ausgezeichnete Fortschritte gemacht, es geht mir von Tag zu Tag besser und ich bin bereit, ins Auto zu steigen“, wird Sainz von Ferrari zitiert. Laut der Scuderia sei der 29-Jährige bereit für den Großen Preis von Australien.

„Ich werde nicht zu 100 Prozent fit sein, denn ich habe zehn Tage im Bett gelegen und nicht zehn Tage trainiert und im Simulator gesessen“, kündigte der 29-Jährige an. Aber: Er fühle sich „bereit, ich habe so viel wie möglich getan, um mich zu erholen“, sagte Sainz im Fahrerlager von Melbourne.

Bearman steht als Ersatz erneut bereit

Man könne sich „gar nicht vorstellen, was für einen Aufwand und welche Logistik ich betrieben habe, um für dieses Rennen fit zu sein. Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die ich gemacht habe, und ich bin bereit, ins Auto zu steigen“, verriet der Formel-1-Star.

Youngster Bearman ist in Australien ebenfalls wieder an der Strecke. Der Brite steht bereit, sollte Sainz doch noch einen Rückschlag erleiden und ausfallen. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus. Ferrari-Fans können also vorerst durchatmen. Am Donnerstag (21. März, 18.30 Uhr) steht das erste freie Training an. Dort dürfte Sainz erstmals wieder in seinem Boliden fahren.