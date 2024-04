Formel 1: Kleiner Seitenhieb gegen Red Bull? Alonso spricht nach Vertragshammer Klartext

Fernando Alonso stand in den vergangenen Tagen und Wochen wie kaum ein anderer Formel-1-Pilot im Fokus. Zum einen wegen seiner starken Leistungen in den jüngsten Rennen, aber auch wegen der Wechselgerüchte zu Red Bull.

Laut mehreren Medien soll Red Bull den spanischen Formel-1-Altmeister für das kommende Jahr auf dem Zettel gehabt haben. Doch Alonso verlängerte jetzt seinen Vertrag bei Aston Martin und machte deutlich, dass sein voller Fokus immer auf seinem Team lag.

Formel 1: Alonso auch nächstes Jahr bei Aston Martin

Alonso hat am Donnerstag (11. April) einen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben und sich damit klar zum Rennstall von Lawrence Stroll bekannt. Sein neues Arbeitspapier ist bis 2026 gültig. Somit wird er auch in den kommenden Jahren in der Formel 1 fahren.

Wie der Spanier nach der Verkündung des Deals betonte, sei ihm diese Entscheidung trotz seines fortgeschrittenen Alters von 42 Jahren nicht schwergefallen. „Es fühlt sich für mich wie eine natürliche Entscheidung an weiterzumachen – und das mit Aston Martin zu tun“, sagt Alonso.

„Ich wollte weiter bei Aston Martin fahren und Aston Martin wollte, dass ich meinen Sitz behalte. Wenn beide Parteien es wollen, dann kommt man an einem gewissen Punkt zusammen“, machte der 42-Jährige deutlich. Das dürfte auch ein kleiner Seitenhieb gegen Red Bull sein. Schließlich betont er, dass er nur bei Aston Martin bleiben wollte. Dazu verriet er, dass der neue Kontrakt schon seit ein paar Wochen geplant war.

„Es war nicht besonders schwierig“

„Es war einfach. Ich denke, es hat sich nicht viel geändert, seit wir im Februar bei der Auto-Vorstellung gesprochen haben. Ich brauchte nur ein paar mehr Rennen oder Wochen, um für mich darüber nachzudenken, ob ich bereit bin, mich für ein paar weitere Jahre der Formel 1 zu verschreiben“, erklärte er mit Blick auf die Vertragsverhandlungen mit Aston Martin.

„Die Formel 1 nimmt deine ganze Zeit und Energie ein, du musst quasi alles aufgeben, um weiter Rennen zu fahren. Darüber wollte ich einfach mit mir ins Gebet gehen, ob ich weiterhin bereit dafür bin“, ergänzte er ehrlich.

„Doch sobald ich diese Entscheidung getroffen hatte, ich glaube, es war kurz nach Australien, habe ich mich mit Aston zusammengesetzt, genauso wie ich es im Februar gesagt habe: Dass das meine erste Priorität ist und ja, es war nicht besonders schwierig. Ich denke, wir wollten beide dasselbe“, sagt Alonso