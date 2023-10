Formel 1: Irrer Vergleich! Experte sieht Star-Pilot als „Bellingham der Formel 1“

Ein Vergleich zweier Sportler aus unterschiedlichen Sportarten bringt oft immer wieder Diskussionen mit sich. Oft sind solche Vergleiche aufgrund der Leistungsansprüche enorm schwierig. Formel-1-Experte Craig Slater traut sich nun jedoch, einen Fahrer mit Real Madrid-Star Jude Bellingham zu vergleichen.

Bellingham gehört zu den größten Shootingstars der Fußball-Welt. Ähnlich geht es Lando Norris in der Formel 1. Der Brite entwickelt sich zu einer echten Größe in dem Sport – nicht wenige Experten sehen in ihm einen künftigen Weltmeister.

Formel 1: Slater adelt Norris mit Bellingham-Vergleich

Nach einem grausamen Saisonstart wird Norris immer mehr zum Fahrer Nummer Zwei hinter Max Verstappen. Sowohl in Singapur als auch in Japan kam der Brite als Zweiter ins Ziel – zum insgesamt vierten Mal in dieser Saison. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis er seinen ersten GP-Sieg einfahren kann.

Auch für Slater gehört Norris zu den besten und interessantesten Fahrern der Formel 1 – in etwa wie Bellingham in der Welt des Fußballs. „Norris ist der Jude Bellingham der Formel 1, was Transfers angeht. Wäre er ein Fußballer, würde er in der Kategorie 100 Millionen Pfund liegen. Er ist jung, talentiert und vermarktbar“, so der britische Renn-Experte.

++ Formel 1: Bittere Prognose von Red-Bull-Boss – für IHN wird es eng ++

In den letzten Wochen kamen immer wieder Gerüchte über einen Wechsel von Norris auf. Für Slater käme derzeit aber kein Team in Frage. „Ferrari scheint gut genug abgesichert zu sein. Bei Mercedes sieht es so aus, als würden sie auch in den kommenden Jahren mit Lewis Hamilton und George Russell arbeiten. Max Verstappen ist bei Red Bull fest verankert“, so Slater.

„Audi könnte interessant sein“

Stattdessen wäre es durchaus für den Sky-Kommentator möglich, dass Norris zu einem ganz anderen Team geht. „Audi könnte in ein paar Jahren interessiert sein. Wenn die in die Formel 1 kommen, wollen sie einen großen Namen als Gesicht des Teams haben“, betonte er.

Mehr News:

Ab 2026 kämpft auch Audi mit einer eigenen Antriebseinheit in der Formel 1 um WM-Punkte. Welche Piloten das erste Duo bei Audi bilden, ist mehr als zwei Jahre vor Einstieg des Teams natürlich schwer zu sagen. Dennoch werden schon jetzt immer wieder Kandidaten genannt, die in Zukunft im neuen Team unterkommen könnten – einer davon ist der deutsche Hoffnungsträger Mick Schumacher.