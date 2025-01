Formel-1-Star liebäugelt mit Wechsel – diese Worte lassen aufhorchen

Seit fast einem Vierteljahrhundert fährt Fernando Alonso in der Formel 1. Der Weltmeister von 2005 und 2006 ist eine echte Motorsport-Legende. Doch trotz seines – für den Profisport fortgeschrittenen – Alters von 43 Jahren denkt er noch nicht an ein Karriereende.

Ganz im Gegenteil: Offenbar hat der Formel-1-Star noch eine Menge Lust auf Abenteuer im Motorsport. Nach eigenen Angaben möchte er noch den Schritt in eine andere Rennserie wagen – verlässt er also schon ganz bald die Königsklasse des Motorsports?

Formel 1: Alonso liebäugelt mit neuer Herausforderung

Am Freitag (3. Januar) startete in Saudi-Arabien die 47. Ausgabe der Rallye Dakar. Entgegen früherer Saisons ist in diesem Jahr kein ehemaliger Formel-1-Star dabei. Doch geht es nach Alonso, wird sich das in Zukunft wieder ändern. Für ihn ist die Serie eine reizvolle Herausforderung.

„Eine der Herausforderungen, die ich noch gewinnen muss, ist die Rallye Dakar – oder generell Rallyes“, sagte er im Podcast, „Asi empece“. Besonders interessant ist für ihn der Fakt, dass eine Teilnahme an einer Rallye eine ganz andere Herangehensweise als in der Formel 1.

„Bei einer Rallye hast du einen Co-Piloten neben dir, der dir die Route ansagt, aber du musst auch fast während der gesamten Etappe beide Füße auf dem Pedal haben, weil du die Rallye-Autos so stabilisierst“, sagt Alonso. „Und du musst in Kurven und beim Bremsen mit dem Gewicht spielen“, ergänzte er.

Alonso lässt F1-Zukunft offen

Wie lange der 43-Jährige noch in der Formel 1 aktiv sein wird, ist noch nicht klar. 2025 wird er wohl in jedem Fall noch für Aston Martin fahren. Denn sein Vertrag dort läuft noch bis 2026. Aufhören kommt für ihn danach jedoch überhaupt nicht infrage: „Ich liebe Rennsport“, betonte der Spanier.

„Ich hatte schon mit drei Jahren ein Lenkrad in der Hand. Jetzt bin ich 43, also fahre ich seit 40 Jahren. Ich schätze, dass es nicht möglich sein wird, einfach von heute auf morgen aufzuhören und nie wieder zu fahren“, so der zweimalige Weltmeister.