Formel 1: Überraschung an der Spitze? Teamboss lässt aufhorchen

So langsam wird es wieder ernst! Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür, die Vorbereitungen der Teams befinden sich in der finalen Phase. Durch die Wintertests konnten die Rennställe schon erste Eindrücke sammeln, wo die Reise für sie in den ersten Wochen hingehen wird.

Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko glaubt an eine hoch spannende Saison. Derzeit sieht er sein Team jedoch nicht ganz vorne. Er glaubt an eine Saison, bei der gleich mehrere Formel-1-Teams ganz vorne mitfahren können. Dabei nennt er auch ein mögliches Überraschungsteam.

Formel 1: Wird Alpine die große Überraschung?

In den kommenden Monaten dürften vor allem vier Teams um die Krone in der Königsklasse kämpfen: McLaren scheint derzeit die Nase vorn zu haben und auch Red Bull, Mercedes und Ferrari sind ernstzunehmende Kandidaten für die WM-Titel. Doch Marko glaubt, dass auch ein fünftes Team ein Wörtchen um die Podienplätze mitreden könnte.

Alpine sei „ganz sicher stärker als gedacht“ gewesen, erklärte Marko im Gespräch mit „RTL/ntv und sport.de“. „Die haben ihren Schwung vom letzten Jahr mitgenommen. Sie sind hinter den großen Vier das erste Verfolgerteam“, so der Österreicher deutlich. Wird es nach all den katastrophalen Jahren also wieder ein freudiges Jahr für die Franzosen?

Mit Jack Doohan und Pierre Gasly hat Alpine ein äußerst spannendes Fahrer-Duo. Während Gasly schon seit Jahren in der Formel 1 fährt und schon nahezu alles gesehen hat, ist Doohan ein echter Neuling. Auch McLaren-Boss Andrea Stella glaubt an weitere Teams, die vorne mitfahren können. „Es scheint auf jeden Fall ein paar schnelle Autos da draußen zu geben“, so der Italiener, der damit vor allem Alpine und Williams einbezogen hatte.

Hülkenberg-Team „mit Abstand am langsamsten“

Doch wo es positive Überraschung geben wird, werden einige Teams enttäuschen. Marko hat dafür schon ein bestimmtes Formel-1-Team im Visier: der Rennstall von Nico Hülkenberg. In dem „sehr starken Mittelfeld“ sehe es derzeit so aus, „dass Sauber seinen Rückstand noch nicht wettmachen konnte.“ Das Team sei „mit Abstand am langsamsten“ gewesen. Harte Worte des Österreichers!

Nach einem guten Jahr von Hülkenberg bei Haas, in dem der Deutsche immer mal wieder Nadelstiche setzen und für Furore sorgen konnte, droht ihm 2025 also ein ganz bitteres Jahr. Fakt ist: Sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende des Feldes dürfte es ganz eng und sehr spannend zu gehen.