Formel 1: Fahrer-Aus nach Misere? Rennstall trifft Entscheidung

Die Vorbereitungen auf die neue Formel-1-Saison laufen auf Hochtouren. Schon zu Beginn des Jahres sind alle Entscheidungen bezüglich der Stammfahrer getroffen worden. Alle Rennställe haben ihr Fahrer-Duo gefunden. Doch bei manchen Teams waren dennoch einige Fragezeichen.

So zum Beispiel bei den Reservefahrern, die hinter den beiden Stammfahrern einspringen, sobald einer ausfallen sollte. Viele Formel-1-Teams haben ihre Ersatzpiloten bereits bestätigt. Nun hat ein weiterer Rennstall nachgezogen.

Formel 1: Aston Martin bestätigt Reserve-Fahrer

Bei etlichen Teams kam es in den vergangenen Wochen und Monaten bei dem Fahrer-Duo zu einer Menge Bewegung. Viele Piloten sind gewechselt oder mussten gehen, viele Neulinge werden 2025 ihre Chance bekommen. Neben McLaren ist Aston Martin das einzige Team, das beide Fahrer behält und so keine Veränderungen vorgenommen hat.

Und bei dem britischen Team geht das auch über die Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll hinaus. Wie Aston Martin nun verkündet hat, werden auch Felipe Drugovich und sein Testfahrer-Kollege Stoffel Vandoorne bleiben. „Ich bin sehr dankbar, die dritte Saison als Test- und Reservefahrer bei Aston Martin zu bleiben“, sagte der Brasilianer. Drugovich kam nach dem Gewinn der Formel-2-Meisterschaft 2022 ins Nachwuchsprogramm des britischen Rennstalls.

Drugovich kam in seinen bisherigen zwei Jahren bei Aston Martin auf fünf Einsätze in ersten Freien Trainings sowie drei Testfahrten nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Außerdem kam er auch vor der Saison 2023 für den ausgefallenen Stroll bei den Testfahrten in Bahrain zum Einsatz.

Konstanz bei den Fahrern, Umbruch im Team

Einzig der ehemalige Formel-1-Pilot Daniel Juncadella stößt als Simulator-Fahrer neu zu dem Team. Somit bleibt das Fahrerteam zu großen Teilen zusammen. Allerdings hat sich zuletzt rund um die Piloten eine Menge getan. Viele neue Mitarbeiter sind gekommen, Aston Martin hat eine Menge Erfahrung und Klasse ins Team geholt – nicht zuletzt mit Star-Designer Adrian Newey.

Weitere News:

In der Führungsebene hat sich ebenfalls einiges verändert. Mike Krack ist nicht mehr Teamchef, Andy Cowell übernimmt diesen Posten nun. Krack hingegen ist nun neuer „Chief Trackside Officer“, er ist an den Rennstrecken für die Leistungsfähigkeit der Rennwagen zuständig und direkt Cowell unterstellt.