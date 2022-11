Formel 1: Paukenschlag! Deutscher Fahrer ist zurück

In der Formel 1 hat sich das Fahrerkarussell selten so sehr gedreht wie in dieser Saison. Nun hat es neben Sebastian Vettel einen weiteren deutschen Fahrer erwischt, der im nächsten Jahr wohl kein Stammcockpit haben wird.

Doch für einen anderen Deutschen ist das Grund zur Freude. Er kehrt in die Formel 1 zurück. Nico Hülkenberg übernimmt Mick Schumachers Cockpit bei Haas. Das gab das Team am Donnerstagmorgen (17. November) auf seiner Webseite bekannt.

Deutscher Fahrer erhält Cockpit

Schon längere Zeit war darüber spekuliert worden, dass Hülkenberg den Platz von Schumacher bei dem amerikanischen Rennstall übernehmen wird. Nun ist es Gewissheit. „Ich freue mich natürlich sehr, Nico Hülkenberg wieder als Vollzeit-Rennfahrer in der Formel 1 begrüßen zu dürfen“, sagte Günther Steiner, Teamchef von Haas.

Und weiter: „Die Erfahrung und das Wissen, das Nico in das Team einbringt, sind unübersehbar – mit fast 200 Starts in der Formel 1 in seiner Karriere – und seinem Ruf als großartiger Qualifikant und solider, zuverlässiger Rennfahrer. Das sind Attribute, die zusammen mit Kevin Magnussens Erfahrung ein sehr glaubwürdiges und erfahrenes Fahreraufgebot ergeben, von dem wir glauben, dass es dem Team helfen wird, in der Startaufstellung nach vorne zu kommen.“

Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Every Second Media

Der 35-Jährige soll dem Team dabei helfen, in der kommenden Saison wieder in den Kampf um die Punkte zurückzukehren. Offenbar hat man das Mick Schumacher nicht zugetraut.

Hülkenberg nach 2019 wieder mit Stammcockpit

Hülkenberg verlor 2019 seinen Platz bei Renault. Im Anschluss war er drei Jahre für Racing Point und später Aston Martin als Ersatzfahrer aktiv. Bei insgesamt vier Rennen durfte er in dieser Zeit an den Start gehen und wusste trotz wenig Praxis zu überzeugen.

Ob ihm die drei Jahre ohne regelmäßige Einsätze in der Königsklasse geschadet oder vielleicht sogar geholfen haben, wird sich in der kommenden Saison zeigen. Für Haas stellt diese Tatsache offensichtlich kein Problem dar. Die deutschen Fans können sich nach dem Aus von Mick Schumacher bei Haas, der wahrscheinlich 2023 kein Stammcockpit in der F1 haben wird, freuen, dass mit Hülkenberg immerhin ein deutscher Fahrer im nächsten Jahr sicher dabei sein wird.