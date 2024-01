Formel 1: Fans reiben sich verwundert die Augen – Weltmeister Verstappen plötzlich im DTM-Auto

Max Verstappen in einem DTM-Auto? Das sorgte in der Winterpause bei den Fans der Formel 1 für offene Münder. Was hat der Weltmeister in diesem Auto zu suchen? Plant er etwa schon seinen Wechsel in eine andere Rennserie? Nein, das ist nicht der Fall.

Formel-1-Champion Max Verstappen leistete in der Winterpause einen Freundschaftsdienst. Mit dem Fahrer Thierry Vermeulen des Emil-Frey-Racing-Teams ist er eng verbunden. Deshalb absolvierte er für das DTM-Team einen Test in Portugal.

Formel 1: Verstappen im DTM-Auto – DAS steckt dahinter

Thierry Vermeulen ist eines der vielversprechendsten Talente in der Deutsche Tourenwagen-Masters – und der hat eine spezielle Verbindung zu Max Verstappen. Vermeulen ist zum einen Teil des Verstappen.com-Racing-Projekts und wird von Jos Verstappen gecoacht, zum anderen ist sein Vater Raymond Vermeulen der Manager von Max Verstappen. Die Familien sind also eng verbunden.

+++ Formel 1: Star-Fahrer hat genug – „Viele Dinge eingeschränkt“ +++

Die Initiative für den Test kam aber wohl von Verstappen selbst. „Es war sein Wunsch, unsere Rennwerkstatt zu sehen – und wie wir aufgestellt sind -, um gemeinsam Zukunftspläne zu schmieden“, erklärt der Emil-Frey-Teamchef Lorenz Frey-Hilti gegenüber „motorsport-total.com“ den Besuch.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verstappen „auf einem anderen Level“

„Das Ziel des Tests mit Max war es, Thierry zu unterstützen und durch sein Feedback auch unsere Performance zu steigern“, so Frey-Hitli und weiter: „Es ist uns eine Ehre, dass er auf unsere Dienstleistungen als Rennteam zurückgreift und wir bei den Testtagen mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Das ist absolut genial.“

Das könnte dich auch interessieren:

Und Max Verstappen fuhr dann offenbar auch so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. „Es ist schön zu sehen, wie groß seine Passion für den Motorsport ist – und was er leistet. Auch mit einem GT3-Auto. Sein Feedback ist im Vergleich zu allem, was ich bis jetzt sehen durfte, auf einem anderen Level. Er ist Weltklasse“, so der Teamboss. Für den Rennstall ist Verstappens Feedback Goldwert.