Formel 1: Irre Wende? Deutsche Fans dürfen wieder hoffen

Erst vor wenigen Tagen machten die Geschäftsführer des Nürburgrings wenig Hoffnung auf einen Deutschland-GP in der Formel 1, jetzt soll es nun aber doch wieder einen Hoffnungsschimmer am Horizont geben.

Laut einem Medienbericht will Audi dafür sorgen, dass die Formel 1 bald wieder in Deutschland fährt. Die Automobilmarke steigt 2026 in die Königsklasse des Motorsports ein und wird mit einem Werksteam an den Start gehen.

Formel 1 bald doch wieder in Deutschland?

Nur einen einzigen deutschen Fahrer gibt es noch in der Formel 1 – von einem Deutschland-GP sind wir aktuell meilenweit entfernt. Exotische Austragungsorte mit viel Geld haben den deutschen Traditionsstrecken den Rang abgelaufen. In Deutschland fand zuletzt 2020 ein Rennen statt – und das nur, weil die Formel 1 während der Corona-Pandemie einen Ersatz brauchte.

Sowohl der Hockenheimring als auch der Nürburgring wären an einer Rückkehr sehr interessiert, doch es gibt ein großes Problem: die Antrittsgebühr. Die Formel 1 verlangt inzwischen über 20 Millionen Euro vom Veranstalter, nur damit das Rennen dort stattfindet. Das kann weder der Nürburgring noch der Hockenheimring alleine stemmen (Hier mehr dazu!).

DAS könnte der entscheidende Faktor sein

Jetzt soll es allerdings eine spektakuläre Wende geben. Laut „Sport Bild“ könne der Einstieg von Audi für eine Wende sorgen. Demnach wolle der Autohersteller unbedingt ein Rennen in Deutschland – bevorzugt am Hockenheimring. Der Einfluss und die finanzielle Unterstützung von Audi wären für die deutschen Strecken definitiv eine große Hilfe.

Zudem soll man bei der Formel 1 aktuell über einen rotierten Rennkalender nachdenken. Bedeutet: Strecken wechseln sich jedes Jahr ab, sodass man nur alle zwei bis Jahre dabei ist. In den letzten Jahren ist der Rennkalender enorm gewachsen. In diesem Jahren waren ursprünglich sogar 24 Rennen geplant, nach dem Aus des China-GP wurden es aber „nur“ 23.