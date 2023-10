Formel 1: Paukenschlag! Deutsches Juwel unterschreibt bei Red Bull

Düstere Zeiten für deutsche Motorsport-Fans. Die großen Zeiten von Ikonen wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel sind lange vorbei, ein Rennen in Deutschland gibt es seit Jahren nicht mehr, Mick Schumacher droht auch 2024 leer auszugehen und der einzige verbliebene deutsche Pilot fährt der Musik hinterher.

Doch da ist er plötzlich: der Lichtblick, auf den alle gewartet haben. Feierlich verkündete Weltmeister-Rennstall Red Bull die Verpflichtung eines deutschen Fahrer-Juwels. Kommen endlich wieder rosigere Zeiten in der Formel 1?

Formel 1: Deutsches Juwel geht zu Red Bull

Deutschland lechzt nach einem neuen Star in der Formel 1. Doch danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus. Sebastian Vettel hat seine Karriere beendet, Mick Schumacher sein Cockpit verloren, Nico Hülkenberg ist in der Haas-Gurke nicht konkurrenzfähig. Und ein Comeback des Deutschland-GP bahnt sich auch nicht an.

Doch jetzt gibt es endlich wieder Hoffnung. Ein deutsches Motorsport-Juwel hat einen riesigen Karrieresprung geschafft – und darf sich Chancen auf eine Karriere in der Königsklasse ausrechnen. Tim Tramnitz, ein 18-jähriges Talent, ist offiziell ins Nachwuchsprogramm von Red Bull aufgenommen worden.

Red Bull Junior Team bringt reihenweise Stars hervor

Der Rennstall, der die F1 derzeit dominiert, holt sich ein deutsches Juwel in die Akademie – das lässt die Fans jubeln. Und auch den Fahrer selbst: „Für mich ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Auf so eine Chance habe ich immer hingearbeitet und bin absolut dankbar für das Vertrauen in mich“, sagt Tim Tramnitz.

Das Junior Team der Roten Bullen hat bereits reihenweise Stars ausgespuckt: Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly oder jüngst bauch Liam Lawson – um nur einige zu nennen. Ist Tramnitz der nächste?

Der gebürtige Hamburger fährt aktuell für das französische Team R-ace GP in der Formula Regional. Erst 2019 war er aus dem Kart- in den Formel-Sport gewechselt, liefert dort seither beeindruckende Leistungen. Gleich in seinem Debüt-Jahr in der Formel 4 holte er den Pokal für den besten Rookie der Saison.