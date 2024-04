Formel 1: Star-Pilot vor dem Aus? Jetzt schaltet sich sein Teamchef ein

In der Formel 1 kann es genauso schnell gehen wie in anderen Sportarten auch: Zeigst du keine guten Leistungen, könnte es wieder vorbei sein. Viele Fahrer mussten in der Vergangenheit bereits ihre Sitze abgeben. Dass sich irgendwann wieder eine Chance bietet, ist sehr gering.

Seit Anfang der Saison sind viele Augen auch auf Daniel Ricciardo beim Visa Cash App RB Team gerichtet. Der Australier hatte keinen einfachen Formel-1-Start und kassierte viel Kritik. Teamchef Laurent Mekies hat sich nun zu den Spekulationen um ein vorzeitiges Ende des Piloten geäußert.

Formel 1: Star-Pilot vor dem Aus?

Während sein Teamkollege Yuki Tsunoda liefert und in diesem Formel-1-Jahr bereits zweimal punkten konnte, wartet Daniel Ricciardo noch immer auf seine ersten WM-Zähler. Von den Punkten war der Fanliebling bislang weit entfernt, geriet daher auch immer wieder in die Kritik der Experten.

Nicht wenige rechnen damit, dass Ricciardo nicht mal bis zur Sommerpause durchhält, wenn er die Wende nicht schafft. Und was sagt sein Team selbst? Teamchef Laurent Mekies wurde gefragt, ob er den Australier zuletzt auf dem richtigen Weg gesehen habe. Seine Antwort war kurz und knapp: „Ja, definitiv.“

Und Mekies weiter: „Um ehrlich zu sein haben wir schon in Saudi-Arabien gesagt, dass wir Dinge sehen, durch die wir verstehen, wie wir ihn besser unterstützen können. Die Richtung ist gut, aber wir haben die Ziellinie noch nicht erreicht“, sagte der Franzose im Interview mit „motorsport.com“.

Kein vorzeitiges Ende

Gleichzeitig betont Mekies, dass an ein vorzeitiges Ende mit dem Formel-1-Piloten und dem Schwesterteam von Red Bull nicht zu denken sei. Dafür arbeite Ricciardo „seit Beginn der Saison sehr fokussiert, ruhig und rational“, nimmt sein Teamchef ihn in Schutz.

Mekies ist der Meiunng, dass der 34-Jährige immer noch das Potenzial von früher in sich hat, doch betont gleichzeitig auch, dass „wir herauszufinden müssen, welche Einstellungen Auto und Fahrer benötigen, um auf dem besten Niveau zu performen.“

Die Saison ist noch jung. Ricciardo hat nun das Vertrauen seines Teamchefs und muss überzeugen. Sollte ihm das nicht gelingen, steht auch schon ein Youngster bereit, für das Visa Cash App RB an der Seite von Tsunoda zu fahren: Liam Lawson. Der junge Neuseeländer konnte in der vergangenen Saison überzeugen, als er ausgerechnet Ricciardo nach seiner Operation ersetzte. Der 22-Jährige schaut sich die Situation jetzt ganz genau an.