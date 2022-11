Formel 1: „Großer Charakter“ – Red Bull und Mercedes heiß auf Starpilot

In der Formel 1 sind es nur noch zwei Rennen, dann ist die Saison beendet. Die Plätze bei den Teams sind schon fast alle besetzt.

Lediglich Haas hat noch einen Sitz zu vergeben. Entweder wird es Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg. Daniel Ricciardo, der McLaren verlassen wird, fährt nächstes Jahr aller Voraussicht nach nicht als Stammfahrer. Doch ihm winkt ein Vertrag als Ersatzfahrer.

Formel 1: Topteams wollen Ricciardo

Ricciardo wird am Ende der Saison bei McLaren Platz für Oscar Piastri machen. Der Youngster wird dann an der Seite von Lando Norris fahren. Ein neues Team in der Formel 1 konnte Ricciardo nicht finden, zahlreiche Angebote aus anderen Rennserien soll er erhalten haben. Doch der Australier fühlt sich in der Formel 1 wohler.

Und in der Motorsport-Königsklasse könnte der Pilot auch nächstes Jahr wohl fahren – allerdings nur als Ersatzfahrer. Großes Interesse an ihm haben Red Bull und Mercedes, berichtet „ESPN“.

Beide Rennställe kennen Ricciardos Qualitäten. Jetzt sollen erste Gespräche geführt werden.

Formel 1: Wo landet Ricciardo?

Sollte Ricciardo zu Red Bull wechseln, wäre das eine Rückkehr zu seinem alten Team. Denn von 2014 bis 2017 fuhr der Australier für den österreichischen Rennstall.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff scheint ein großer Fan des australischen Piloten zu sein. Am Rande des Großen Preises von Mexiko sagte Wolff: „Daniel spricht mit ein paar Teams über eine mögliche Rolle“, sagt er und verrät: „Auch mit Red Bull. Wir schätzen ihn als großen Charakter. Wir sind aber noch nicht dazu in der Lage, zu sagen, wer unser dritter Fahrer sein wird.“

Neben Ricciardo ist auch Mick Schumacher ein großes Thema in der Formel 1. Der Deutsche muss noch um seinen Sitz bei Haas für 2023 zittern. Laut Medienberichten soll eine Entscheidung von Günther Steiner schon bald fallen. Dann wird sich entscheiden, ob Schumacher auch nächstes Jahr in der Motorsport-Königsklasse fahren wird oder von Nico Hülkenberg ersetzt wird.