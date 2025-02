Formel-1-Legende steigt wieder ins Cockpit – „Reiner Wettbewerb auf der Strecke“

Eine Woche bevor die Formel-1-Saison Mitte März in Australien eröffnet wird, findet „Down Under“ noch ein echter Leckerbissen für alle Motorsport-Fans statt: das „Race of Champions“ in Sydney.

Mit dabei sind ehemalige Formel-1-Stars wie Mick Schumacher, Sebastian Vettel oder Valtteri Bottas. Nun hat sich aber noch eine weitere Legende dazugesellt: Auch David Coulthard wird am „Race of Champions“ teilnehmen.

13 Siege, 12 Poles und Vizemeister 2001 – David Coulthard ist eine echte Formel-1-Legende. Auch heutzutage ist er weiterhin omnipräsent in der Formel 1, arbeitet dort als Moderator und Vertreter für Red Bull.

Dem Motorsport ist Coulthard also treu geblieben – und deshalb wird er am 7./8. März auch erneut beim „Race of Champions“ an den Start gehen. „Das Race Of Champions erinnert uns alle, die wir das Glück hatten, an diesem Event teilzunehmen, daran, warum wir mit dem Rennsport begonnen haben“, sagte Coulthard und weiter: „Es ist ein reiner Wettbewerb auf der Strecke und eine erstaunliche Kameradschaft außerhalb der Autos“.

Zwei deutsche Ex-Formel-1-Stars dabei

In diesem Jahr wird das „Race of Champions“ eine Woche vor dem Start der Formel 1 in Australien ausgetragen. Veranstaltungsort ist dieses Mal das Accor-Stadion in Sydney. Vor rund 50.000 Zuschauern kämpfen dann Rennfahrer aus den verschiedensten Rennserien auf einer einen Kilometer langen Asphalt-Strecke gegeneinander.

Für Deutschland gehen in diesem Jahr wieder Sebastian Vettel und Mick Schumacher an den Start. Mit dabei ist außerdem Valtteri Bottas. Der Finne fuhr bis 2024 noch für Sauber in der Formel 1 und ist in diesem Jahr Ersatzfahrer bei Mercedes.