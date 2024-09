Formel 1: Rookie überrascht alle – plötzlich neuer Konkurrent für Schumacher

Nach seinem Crash im 1. Freien Training noch als „Logan Sargeant 2.0“ verschrien, überraschte Franco Colapinto am Sonntag (15. September) beim Großen Preis von Aserbaidschan alle. Der Argentinier lieferte in seinem zweiten Formel-1-Rennen eine Mega-Leistung ab.

Franco Colapinto hat für Williams in Baku seine ersten Punkte in der Formel 1 eingefahren. Er landete am Ende auf Rang acht. Damit bringt er sich nun sogar für ein festes Cockpit in Stellung.

Formel 1: Colapinto holt seine ersten Punkte

Als Williams bekannt gab, dass Franco Colapinto den Platz von Logan Sargeant für den Rest der Saison bekommt, war die Skepsis riesig. Der Argentinier war zwar Williams-Junior, riss in der Formel 2 allerdings keine Bäume aus. Eine große Perspektive sahen ebenfalls wenige dahinter, denn mit Alex Albon und Carlos Sainz sind die Cockpits für die nächsten Jahre besetzt.

Colapinto sollte in Aserbaidschan jedoch alle eines Besseren belehren. Nach Platz zwölf in Monza, legte er in Baku richtig los. Auf einer Strecke, die er kaum kannte, krachte er zwar erst im Training, wurde dann aber sensationell Neunter im Qualifying und landete sogar von seinem Teamkollegen Alex Albon.

Auch im Rennen hielt Colapinto sich schadlos, machte keine Fehler und fightete mit Konkurrenten wie Lewis Hamilton, als hätte er es schon zig Mal gemacht. Letztlich kam Colapinto als Achter ins Ziel, profitierte noch vom Crash von Sergio Perez und Carlos Sainz. Er wäre aber so oder so in die Punkte gefahren. Damit vollbrachte Colapinto das, was seinem Vorgänger Logan Sargeant nur ein einziges Mal in 38 Rennen gelungen war.

Plötzlich hat Colapinto Chancen auf das Audi-Cockpit

Und plötzlich ist Colapinto in der Formel 1 im Gespräch. Die Leistung hat alle beeindruckt. Sky-Experte Ralf Schumacher sieht ihn jetzt sogar als möglichen Kandidaten für ein Cockpit bei Audi. Ein Job als Reservefahrer sollte ihm spätestens jetzt schon sicher sein. So schnell kann sich in der Formel 1 das Blatt wenden…