Formel 1 will Klarheit! Rennserie macht wegen Horner-Affäre kräftig Druck

Der Fall Christian Horner hält die Formel 1 weiterhin in Atem. Seit einigen Tagen stehen Vorwürfe gegen den Teamchef von Red Bull im Raum. Der Konzern hat eine unanbhängige Untersuchung eingeleitet, die noch immer andauert.

Nun hat sich die Formel 1 als solche ebenfalls zu Wort gemeldet. In einem Statement fällt der Name Horner zwar nicht explizit – doch es ist mehr als deutlich, um was es geht. Die Rennserie fordert die schnellstmögliche Aufklärung des Falls.

Formel 1: Vorwürfe gegen Horner

Die Vorwürfe gegen Christian Horner stehen seit nun mehr als zwei Wochen im Raum. Eine Mitarbeiterin wirft dem Teamchef „grenzüberschreitendes Verhalten“ vor. Red Bull hatte daraufhin reagiert und die Untersuchung gegen Horner öffentlich gemacht.

„Nachdem das Unternehmen von den jüngsten Anschuldigungen erfahren hat, wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet“, hieß es in einem Statement. Seitdem hörte ein Anwalt sowohl Horner als auch die entsprechende Mitarbeiterin an. Der Ausgang? Noch immer offen.

Klare Botschaft an Red Bull

Und so war Horner beispielsweise auch auf der Bühne, als in der vergangenen Woche der neue Wagen für die kommende Formel-1-Saison präsentiert wurde. Diese beginnt am 2. März in Bahrain. Schon in der kommenden Woche finden hier auch die Wintertests statt.

Horner dürfte auch dann an der Strecke verweilen. Die Verantwortlichen der Rennserie wissen, was dann das bestimmende Thema sein wird. Zumal die Sache letztlich auch keine gute PR für die Königsklasse ist.

Deshalb hat man sich in einem Statement nun auch klar geäußert. Die Vorwürfe sowie die unabhängige Untersuchung habe man zur Kenntnis genommen. „Wir hoffen, dass die Angelegenheit so schnell wie möglich nach einem fairen und gründlichen Verfahren geklärt wird“, teilte man zudem mit. Weitere Kommentare werde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Formel 1 hofft auf Lösung

Deutlich wird, dass man auf eine baldige Lösung hofft – damit das Thema spätestens zu Saisonstart vom Tisch ist. Andernfalls könnten auch die ersten Saisonrennen unter dem Thema leiden.