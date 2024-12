Formel 1: Rennstall macht es offiziell – wichtige Entscheidung gefallen

Bei General Motors laufen die Vorbereitung auf Hochtouren. 2026 steigt der US-Autoriese mit seiner Luxusmarke Cadillac in die Formel 1 ein. Jetzt hat der neue Rennstall die nächste wichtige Entscheidung bekannt gegeben.

Graeme Lowdon wird Teamchef des neuen Rennstalls. Der Brite ist kein Unbekannter in der Formel 1, kennt sich bestens aus. Er war bereits früher dort als CEO aktiv.

Formel 1: Cadillac gibt Teamchef bekannt

„Ich fühle mich sehr geehrt, zum Teamchef dieses aufregenden neuen Teams ernannt zu werden, und ich möchte allen Beteiligten für ihr Vertrauen danken“, sagte Lowdon. Der Brite war zuvor bereits in beratender Funktion für General Motors aktiv, nun übernimmt er den Posten des Teamchefs.

+++ Formel 1: Ferrari stellen sich die Nackenhaare auf – Hamilton-Aussage bereitet Sorgen +++

Lowdon kennt sich in der Formel 1 bestens aus. Er war der CEO des Virgin-, Marussia- und Manor-Teams, dass sich 2017 schließlich auflöste. Zudem war er maßgeblich am Einstieg von Manor in die Langstreckenserie WEC beteiligt.

„Ich unterschätze die vor uns liegende Aufgabe nicht“

„Ich glaube, dass die Formel 1 der beste Mannschaftssport der Welt ist, und bei Teams geht es immer um Menschen. Wir sind ein Team, das den Rennsport liebt und den Wunsch hat, Rennen zu fahren, und wir haben die Erfahrung und das Know-how, um genau das zu tun. Der Rennsport ist das Herzstück von allem, was wir tun“, so Lowdon.

Weiter erklärt er: „Das ist es, was ich in einem Team sehen möchte, und ich möchte wirklich ein Teil davon sein. Ich unterschätze die vor uns liegende Aufgabe nicht und habe den größten Respekt vor der Konkurrenz. Ich freue mich auf die Herausforderung des Rennsports. In der Zwischenzeit geht unsere Arbeit zügig weiter.“

Das könnte dich auch interessieren:

Dan Towriss, CEO des Motorsportgeschäfts von TWG Global, fügte hinzu: „Graeme hat unser Team in den letzten zwei Jahren beraten, als wir unseren Betrieb aufgebaut haben; seine Erfahrung sowohl auf der technischen als auch auf der Managementebene der Formel 1 und anderer Motorsportprojekte wird ihm beim Aufbau des Cadillac-Formel-1-Teams von großem Nutzen sein.“