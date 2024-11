Formel 1: Wichtige Entscheidung bei Cadillac schon gefallen?

Seit wenigen Tagen steht fest, dass Cadillac in die Formel 1 einsteigen wird. Der US-Rennstall geht ab 2026 in der Königsklasse des Motors an den Start. Bevor es aber so weit ist, müssen noch wichtige Fragen geklärt werden.

Noch steht beispielsweise noch nicht fest, mit welchem Motor Cadillac in der Formel 1 fahren wird. Es gibt allerdings schon einen Favoriten. Jetzt müssen die Teams allerdings noch eine Einigung erzielen.

Formel 1: Mit welchem Motor fährt Cadillac?

Aufgrund der Kurzfristigkeit verzichtet General Motors zum Start in der Formel 1 erst einmal auf einen eigenen Motor. Ab 2028 will der US-Rennstall dann auch mit einer eigens produzierten Antriebseinheit starten. Bis es aber soweit ist, muss Cadillac seine Motoren noch von der Konkurrenz beziehen.

Ab 2026 gehören Mercedes, Ferrari, Red Bull, Audi und Honda zu den Motorenlieferanten. Aktuell läuft aber wohl alles auf Ferrari hinaus. Vorstandsboss Mario Andretti machte bei „NBC“ klar, dass die Scuderia „die präferierte Wahl“ für die ersten Jahre ist.

Wieso Ferrari die logische Wahl wäre

„Noch ist es nicht entschieden, aber wir wollen es so machen“, so Andretti. Eine entscheidende Rolle spiele dabei natürlich auch seine persönliche Vergangenheit und seine „Beziehung zu den Verantwortlichen“. Der Formel-1-Weltmeister von 1978 fuhr von 1971 bis 1972 und 1982 in der Formel 1 für die Scuderia.

Neben der persönlichen Bindung gebe es aber auch noch „viele andere Faktoren“, die für Ferrari sprechen. „Es wäre das Beste aus allen Welten“, so Andretti, ohne das genauer darauf einzugehen.

Zusätzlich spricht auch noch für eine Zusammenarbeit von Cadillac und Ferrari, dass die Scuderia ab 2026 einen ihrer Kunden verliert. Sauber wird von Audi übernommen. Der deutsche Autohersteller produziert dann selbst Motoren.