Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Bottas erreicht die bittere Nachricht

Für Valtteri Bottas endet in diesem Jahr eine lange Zeit in der Formel 1. Noch ist unklar, wie es mit dem Finnen in Zukunft weitergeht. Eine Entscheidung hat der Sauber-Pilot bislang noch nicht verkündet.

In seinem drittletzten Rennen muss er nun aber noch einmal einen bitteren Rückschlag verkraften. Valtteri Bottas wird beim Großen Preis von Las Vegas in der Formel 1 mutmaßlich von ganz hinten starten müssen.

Formel 1: Startplatz-Strafe für Bottas

Der Abschied von Bottas ist seit einigen Tagen besiegelt. Der Finne hat den Platz bei Sauber verloren. Bottas und sein Teamkollege Guanyu Zhou werden in der nächsten Saison durch Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto ersetzt. Wie es für Bottas weitergeht, ist unklar. Mercedes soll daran interessiert sein, ihn als Ersatzfahrer zu verpflichten.

Zum Abschluss würde er sicher gerne noch einmal in die Punkte fahren, in Las Vegas dürfte das aber fast unmöglich sein. Der Finne kassiert noch vor dem Start eine Strafe, muss beim Vegas-GP fünf Plätze weiter hinten starten. Der Grund: Sauber hat schon wieder die Batterie an Bottas‘ Auto gewechselt.

In einem offiziellen Dokument der FIA heißt es: „Der von Valtteri Bottas verwendete Energiespeicher ist der vierte (4.) von zwei (2) neuen Energiespeichern, die für die WM-Saison 2024 erlaubt sind, und dies ist nicht konform mit Artikel 28.2 des Formel-1-Sportreglements 2024.“

Punkteränge rücken für Bottas in weite Ferne

Mit der Startplatzstrafe dürfte es für Bottas beinahe unmöglich werden, noch in die Punkte zu fahren. Da Sauber ohnehin schon weit abgeschlagen hinten liegt, bleibt ihm in Vegas wohl nur die letzte Startreihe. Selbst wenn die mitgebrachten Updates ihre Wirkung zeigen, dürfte es für Bottas schwer werden, in die Nähe der Punkteränge zu kommen.