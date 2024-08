Formel 1: „Zerstört Karrieren“ – heftige Attacke auf Star-Fahrer!

Es kracht mal wieder gewaltig in der Formel 1! In Kürze kehrt die Rennserie wieder auf den Asphalt zurück. Am Sonntag (25. August) steigt in Zandvoort der Große Preis der Niederlande – das Heimspektakel von Weltmeister Max Verstappen.

Doch zuvor stehen zwei andere Fahrer im Fokus. Die Zukunft von Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas in der Formel 1 ist bisher ungeklärt. Ein Experte zerlegt das Duo jetzt komplett und schießt besonders scharf.

Formel 1: Ricciardo und Bottas abgewatscht

Den Australier und den Finnen verbindet einiges. Beide waren einst bei einem Top-Team angestellt, beide sind Fanlieblinge – und beiden droht das Aus in der Königsklasse. Sowohl Ricciardo bei Racing Bulls als auch Bottas bei Sauber sitzen alles andere als sicher im Cockpit.

Kampflos wollen sich beide aber nicht ergeben. So kündigte beispielsweise Bottas zuletzt an, dass die Zukunftsgespräche bei Sauber neu starten (hier mehr dazu lesen). Dieses Verhalten bringt Rennfahrer und Formel-1-Analyst Tom Coronel mächtig auf die Palme.

„Er zerstört die Karrieren von den jungen Fahrern“, bemängelt Coronel gegenüber „Formule1“. Der Finne habe mit seiner bisher punktlosen Saison nichts gezeigt, was eine Weiterbeschäftigung rechtfertige. „Warum fährt Felipe Drugovich nicht?“, fragt er und wird dann in Richtung Bottas deutlich: „Es ist vorbei! Verschwinde einfach.“

„Hör auf!“

Ähnlich radikal reagiert Coronel bei Ricciardo, der bei Racing Bulls sogar in einem eigentlichen Nachwuchsteam sitzt. „Er hat bei McLaren keinen Erfolg gehabt, er hat bei AlphaTauri keinen Erfolg gehabt und er wird nie wieder Erfolg haben“, lautet das vernichtende Urteil.

Mit seiner Ausstrahlung, seiner Beliebtheit und einem Wissen sei Ricciardo ein guter Analyst, räumt Coronel ein. Aber als guten Fahrer in der Königsklasse sieht er ihn nicht mehr an. „Die Formel 1 ist für die 20 besten Fahrer der Welt und dazu gehört er schon eine lange Zeit nicht mehr“, so die deutlichen Worte.

Derzeit sind in der Rennserie nur noch vier Cockpits für das kommende Jahr zu vergeben. Die Zahl der interessierten Fahrer ist aber deutlich höher. Allein Red Bull hätte mit Liam Lawson und Isack Hadjar gleich zwei Talente, die man befördern könnte.