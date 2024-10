Formel 1: Rückkehr-Hammer? Fahrer bestätigt: „Ist eine Option“

Das große Geheimnis in der Formel 1 ist noch immer nicht gelüftet: Wer wird in der kommenden Saison im Sauber-Cockpit sitzen und ab 2026 für Audi an den Start gehen? Möglicher Kandidat ist der aktuelle Sauber-Fahrer Valtteri Bottas.

Der Finne will dieses Cockpit in der Formel 1 unbedingt, schaut sich aber offenbar schon nach Alternativen um. Vor dem Großen Preis von Mexiko bestätigte Bottas, dass er sich eine Rückkehr zu Mercedes als Reservefahrer vorstellen können.

Formel 1: Bottas drängt auf Sauber-Cockpit

Valtteri Bottas, Mick Schumacher oder doch ein ganz anderer? Sauber hat auch Ende Oktober noch keine Entscheidung darüber getroffen, wer neben Nico Hülkenberg das zweite Cockpit für die Saison 2025 bekommen wird.

+++ Formel 1: Mercedes-Boss Wolff äußert bösen Verdacht – „Komplett seltsam“ +++

Vor dem Großen Preis von Mexiko bestätigte Bottas die Gespräche mit Teamchef Mattia Binotto: „Wir sind fast täglich in Kontakt mit Mattia – manchmal über technische Dinge, manchmal über die Zukunft. Wir haben uns so gut wie auf alles geeinigt, was die Bedingungen und solche Dinge angeht. Jetzt liegt der Ball einfach in ihrem Lager, also warte ich weiter und mache meinen Job.“

Mercedes-Rückkehr eine „Option“

Es sei seine oberste Priorität, ein festes Cockpit für 2025 zu bekommen. Allerdings betonte er nun auch: „Da ich noch nichts unterschrieben habe – wir haben Oktober – muss ich natürlich alle Alternativen in Betracht ziehen, einschließlich einer Rückkehr zur Mercedes-Familie. Das ist mit Sicherheit eine Option, und ich würde sie in Betracht ziehen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Zuletzt sind Gerüchte aufgekommen, Bottas und Mercedes-Boss Toto Wolff hätten bereits über eine Rückkehr gesprochen. Der Finne fuhr von 2017 bis 2021 für Mercedes, konnte mit den Silberpfeilen zehn Rennsiege einfahren und wurde zweimal Vizeweltmeister.