Formel 1 in Australien: Entscheidung gefallen! Crash hat bitteres Nachspiel

Wenige Stunden nach dem Australien-GP in der Formel 1 ist die Entscheidung gefallen: Fernando Alonso (Aston Martin) kassiert eine 20-Sekunden-Strafe und verliert damit seinen sechsten Platz. Zusätzlich bekommt er drei Strafpunkte aufgehalst. Das teilte die Rennleitung jetzt offiziell mit.

Fernando Alonso wird für ein Manöver bestraft, das einen Unfall von George Russell (Mercedes) kurz vor Rennende verursachte. Beide Fahrer mussten im Anschluss an das Formel-1-Rennen zu den Stewards, die Strafe für Alonso ist das Ergebnis.

Formel 1: Alonso verursacht Russell-Crash

Was war passiert? In der letzten Runde war Russell knapp hinter Alonso. In Kurve 6/7 verlangsamte Alonso plötzlich, sodass Russell nur noch ausweichen konnte, die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Bande krachte.

„Ich bin abgeflogen und das geht auf meine Kappe“, sagt Russell. „Aber ich war 100 Meter vor der Kurve eine halbe Sekunde hinter ihm, und plötzlich kam er extrem schnell auf mich zu und ich hing ihm genau im Getriebe. Ich weiß nicht, ob er ein Problem hatte oder nicht.“ Alonso selbst erwähnte lediglich, dass er Probleme mit der Batterie gehabt habe, eine richtige Erklärung lieferte er zunächst nicht.

Bei der Anhörung der Stewards erklärte er seinen ungewöhnlichen Bremsvorgang so: Er wollte früher bremsen und langsamer durch die Kurve fahren, um den Ausgang besser zu erwischen. Die Telemetriedaten zeigten eindeutig, dass Alonso 100 Meter früher als in den gesamten Runden zuvor bremste. Zudem schaltete er zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt runter.

„Unnötig langsam“ – Alonso bestraft

„Die Stewards waren der Ansicht, dass sie nicht über ausreichende Informationen verfügen, um festzustellen, ob Alonsos Manöver darauf abzielte, Russell Probleme zu bereiten, oder ob er, wie er gegenüber den Stewards angab, lediglich versuchte, einen besseren Ausstieg zu finden“, heißt es im offiziellen FIA-Dokument.

Dennoch belegten sie Alonso mit einer Strafe und beriefen sich auf Artikel 33.4: „Ein Fahrzeug darf zu keiner Zeit unnötig langsam, unregelmäßig oder in einer Weise gefahren werden, die als potenziell gefährlich für andere Fahrer oder andere Personen angesehen werden kann.“

Alonso wurde mit einer 20-Sekunden-Strafe belegt und rutscht somit im Endergebnis noch von Platz sechs auf Platz acht ab, Yuki Tsunoda (Racing Bulls) und Teamkollege Lance Stroll profitieren. Zusätzlich erhält er drei Strafpunkte. Bei zwölf Strafpunkten innerhalb eines Jahres wird man für ein Rennen gesperrt. Für Alonso sind es allerdings die ersten Strafpunkte seit einem Jahr.