Formel 1: Audi vor Hammer-Deal! Red Bull, McLaren und Co. schauen genau hin

Die Formel-1-Planungen bei Audi/Sauber schreiten immer weiter voran. Mit Nico Hülkenberg hat der Rennstall bereits einen Fahrer für die kommende Saison verpflichtet. Der zweite Pilot soll bald folgen.

Doch der deutsche Premiumhersteller hat noch einige andere Deals geplant. Dabei könnte es auch zu einem Hammer kommen. Die Formel-1-Konkurrenten schauen sich das ganz genau an.

Formel 1: Audi vor Hammer-Deal!

Adidas oder Puma? Beide Unternehmen kämpfen gerade darum, einen großen Sponsorenvertrag mit dem künftigen Formel-1-Rennstall abzuschließen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Sportartikelherstellern.

Die „Auto Bild“ berichtet, dass Adidas eigentlich schon wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. 30 Millionen Euro wurde Audi geboten, um weiterhin weltweit Werbung machen zu können. Das scheint sich jetzt mit dem neuen Audi-Chef Mattia Binotto zu ändern.

Der Italiener hat eine enge Beziehung zu Puma, mit denen er bereits in seiner Ferrari-Zeit über viele Jahre als Sponsor zusammenarbeitete. Wird das auch in Zukunft bei Audi der Fall sein?

Wird es Adidas oder doch Puma?

Noch ist nichts entschieden. Sowohl Adidas als auch Puma machen sich weiterhin Hoffnungen, mit dem künftigen Formel-1-Team einen Vertrag auszuhandeln. Der Grund für die plötzliche Wende ist die Einstellung von Binotto, der für Andreas Seidl übernommen hatte. Seidl wurde vor einigen Wochen mit F1-Projektleiter Oliver Hoffmann bei Audi abgelöst. Binotto wird nun von Teamchef Jonathan Wheatley, der von Red Bull kommt.

Ob Adidas den nächsten bitteren Rückschlag einstecken muss? Vor der Europameisterschaft verlor das Unternehmen bereits die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Ausrüster. Nike bekam mit einem Hammer-Deal den Zuschlag. Adidas hatte zuletzt bereits einen Vertrag mit Mercedes ausgehandelt (hier mehr dazu).

Bei Audi gibt es aber noch andere wilde Gerüchte. Im Mittelpunkt steht kein Geringerer als Ex-Pilot und vierfacher Weltmeister Sebastian Vettel. Bahnt sich hier ein Hammer-Comeback an? Die Konkurrenten um Red Bull, Mercedes und Co. schauen sich das alles jetzt ganz genau an, was das künftige Team so machen wird.