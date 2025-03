Formel 1: Wird ER der neue Verstappen? Red-Bull-Juwel sorgt für Aufsehen

Mit Max Verstappen hat Red Bull in der Formel 1 einen echten Hammer gelandet. Vier WM-Titel in Folge konnte der Niederländer für das Brause-Team einfahren, holte dabei zahlreiche Rennsiege. Aus der eigenen Red-Bull-Akademie machen sich jetzt immer mehr Talente die Hoffnung, den gleichen Weg wie der Superstar zu gehen.

Einer von ihnen ist Arvid Lindblad, der mit 17 Jahren zu den größten Juwelen des Formel-1-Teams gehört. Der junge Brite hat den großen Traum von der Königsklasse und macht dabei auch eine deutliche Ansage.

Formel 1: Red-Bull-Juwel der neue Verstappen?

In so einem jungen Alter in der Formel 1 debütieren? Das hat Max Verstappen tatsächlich geschafft. Mit 17 Jahren ist der Niederländer 2015 für Toro Rosso das erste Rennen gefahren. Arvid Lindblad ist aktuell ebenfalls 17 Jahre alt, wird als großes Talent bezeichnet und gilt als der neue Verstappen bei Red Bull.

Lindblad zeigt sich in dem Alter schon sehr motiviert und sicher: „Ich bin sehr auf mich konzentriert. Ich will in der Formel 1 sein und will Weltmeister werden“, lautet die klare Ansage des jungen Briten. Dass er als der neue Verstappen betitelt wird, stört Lindblad nicht.

Genauso wie die aktuelle Aufregung, die um ihn herrscht. In diesem Jahr wird er nämlich in der Formel 2 sein Debüt feiern. Er gilt als aufstrebender Star und will den Sprung in die Königsklasse schaffen.

Top-Talent sorgt schon jetzt für Wirbel

„Es ist gut, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass ich anerkannt werde. Aber das gibt auch zusätzlichen Druck. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich ein wirklich gutes Team um mich herum habe, also macht es mir nichts aus. Und ja, ich freue mich einfach darauf, die F2-Saison zu beginnen“, so Lindblad, der in diesem Formel-1-Jahr darauf hofft, einige Trainingseinheiten für Red Bull zu fahren.

So ist es nämlich vorgesehen, dass die Teams einige junge Talente im ersten freien Training einsetzen, damit diese sich schon mal ein wenig auf die Königsklasse vorbereiten können. Wie der Plan bei Red Bull ist, weiß Lindblad noch nicht. In der Formel 2 will er sich beweisen und dann die Chance dafür bekommen.