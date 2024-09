Formel 1: Antonelli-Wende nach Debüt-Crash? Mercedes enthüllt Pläne

Es war der Moment, auf den alle hingefiebert hatten – und er endete in der Wand. Kimi Antonelli sorgte bei seiner ersten Fahrt in einem Formel-1-Wagen gleich mal für Aufsehen. Im Training auf dem Highspeed-Kurs in Monza crashte er nach nur wenigen Runden.

Von den Plänen, Antonelli zur kommenden Saison als Kollege von George Russell zu installieren, rückte man bei Mercedes dadurch aber nicht ab. Die Hoffnungen, die in den Italiener gesetzt werden, sind immens. Jetzt erklären die Silberpfeile auch, wie es mit dem jungen Fahrer in der Formel 1 weitergehen soll.

Formel 1: Antonelli mit bitterem Debüt

Von Beginn an galt der 18-Jährige als wahrscheinlichster Nachfolger für das Erbe, das Lewis Hamilton Ende des Jahres bei Mercedes hinterlässt. Der siebenmalige Weltmeister geht zu Ferrari und überlässt das Team, dem er so viel zu verdanken hat, seinem Schicksal.

Antonelli soll also künftig neue Erfolgsgeschichten schreiben. Sein Debüt endete im Monza-Training allerdings in der Wand. Nach seinem Einschlag wurde die Session unterbrochen, Antonelli konnte nicht noch einmal fahren. Ein bitteres Formel-1-Debüt.

Mercedes mit klarer Ansage

Dennoch stellte ihn das Team kurz darauf offiziell als zweiten Fahrer für 2025 vor. Der Vorfall beeinflusste das Standing des Youngsters nicht im Geringsten. Im Gegenteil. Beim deutschen Werksteam ist man schon heiß darauf, ihm die nächste Chance zu geben.

Auf dem YouTube-Kanal des Rennstalls kündigte der technische Direktor Andrew Shovlin sogleich an, dass Antonelli die Möglichkeit zur Rehabilitation bekommen wird. Bedeutet: Er wird auch das zweite Training bekommen, das Mercedes laut Vorgabe während einer Saison Nachwuchsfahrern ermöglichen muss.

Formel 1: „Werden uns mit ihm unterhalten“

Durch den Unfall habe Antonelli nicht so viele Kilometer machen können, wie man sich das erhofft hatte, erklärte Schovlin. „Wir haben mit einigen unserer früheren Autos gearbeitet und tun dies auch weiterhin, um Kimi die Möglichkeit zu geben, das Auto und die Reifen auf verschiedenen Strecken zu testen.“

Zudem kündigt er an: „Wir werden uns mit ihm darüber unterhalten, wie man in Zukunft etwas vorsichtiger an das Rennwochenende herangeht.“ Doch mit Blick auf eines der größten Talente der Formel 1 gilt: „Wir freuen uns darauf, ihn wieder ins Auto zu bekommen.“