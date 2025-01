Formel 1: Fahrer verkündet große Nachricht – Fans können sich das Lachen nicht verkneifen

Mit gerade einmal 18 Jahren steht Andrea Kimi Antonelli in der kommenden Saison in der Formel 1 in der Startaufstellung. Damit ist er aktuell der jüngste Fahrer in der Königsklasse des Motorsports.

Wie jung der Italiener wirklich ist, wird jetzt aber noch einmal deutlich: Der Formel-1-Rookie hat kurz vor dem Saisonstart seinen Führerschein bestanden. Die Fans können sich ein Lachen da nicht verkneifen.

Formel 1: Antonelli hat jetzt seinen Führerschein

Sein Debüt in der Formel 1 feierte Kimi Antonelli im vergangenen Sommer in Monza, fuhr mit über 350 km/h über die Straßen des königlichen Parks. Auf der Rennstrecke gibt der junge Italiener schon seit Jahren Gas, gilt als absolutes Ausnahmetalent. 2025 tritt er bei Mercedes in die Fußstapfen von Lewis Hamilton.

Auf der Straße durfte Antonelli bislang aber noch nicht fahren. Der 18-Jährige hatte bis zuletzt noch keinen Führerschein. Jetzt verkündete er aber stolz: Er hat die Fahrprüfung erhalten und damit nun auch die Fahrlizenz für den Straßenverkehr.

Fans staunen: „Ist verrückt“

Die Fans staunten nicht schlecht, als Antonelli diese Nachricht veröffentlichte. „Er hatte bis jetzt keinen Führerschein?“, fragte ein Fan verdutzt. Ein anderer Anhänger meinte: „Ein Formel-1-Auto zu fahren, bevor man den Führerschein hat, ist verrückt.“ Ein Lachen konnten sich viele nicht verkneifen.

Tatsächlich ist Antonelli aber nicht der erste Formel-1-Fahrer, der erst nach seinem Debüt in der Königsklasse seinen Führerschein gemacht hat. Ein gewisser Max Verstappen, amtierender Weltmeister, fuhr schon mit 17 Jahren in der Formel 1 und konnte erst an seinem 18. Geburtstag die Führerscheinprüfung ablegen.