Formel 1: Nach dem China-GP geht die Schock-Nachricht rum

Wie schon beim ersten Saison-Rennen der Formel 1 in Australien gab es auch beim zweiten Rennen in China für Andrea Kimi Antonelli nach der Zieldurchfahrt zusätzlichen Grund zum Feiern. Darüber hinaus machte in Shanghai kurz nach dem Grand Prix rund um Antonelli eine schockierende Nachricht die Runde. Aber eins nach dem anderen.

Bei seinem Mercedes-Debüt in der Formel 1 in Australien hatte Antonelli nach dem Rennen erneut jubeln dürfen, weil er nachträglich noch vom fünften auf den vierten Rang platziert wurde. Der Grund: Eine Strafe gegen Mercedes wurde von den Stewards später noch zurückgezogen.

Formel 1: Schock-Nachricht um Antonelli geht rum

Und auch in Shanghai beim zweiten Formel-1-Rennen in dieser Saison gab es für den 18-Jährigen nachträglichen Grund zu feiern. Durch die anschließende Disqualifikation der beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton verbesserte der Italiener sich von Platz 8 auf Platz 6 (hier alle Hintergründe zum Ferrari-Debakel).

Doch das ist nicht alles. Denn nach dem China-GP ging eine Nachricht rum, die viele Fans der Formel 1 mächtig schockierte. Der Youngster fuhr die meiste Zeit des Rennens mit einem defekten Auto, ohne es selbst zu merken. Dass er mit diesem Boliden während des gesamten Rennens so gut mithalten konnte, machte auch Toto Wolff sprachlos.

Wolff: „Beachtliche Leistung“

Der Mercedes-Teamchef verriet bei Servus TV: „Kimi hatte erhebliche Schäden am Unterboden. Wir wissen nicht, woher. Das Ding hatte 30 Löcher und verschiedene Titanium-Strakes von den Leitblechen fehlten. Der Zeitverlust für Kimi war rund 4 bis 5 Zehntelsekunde pro Runde. Deswegen ist das Auto von Anfang an nicht gegangen.“

Dass Antonelli es dennoch auf den 8. Platz und durch das Aus von Ferrari später sogar auf Platz 6 schaffte, sei laut Wolff eine „beachtliche Leistung“. Wolff weiter: „Er hat sich nie beschwert, hat sich durchgebissen, tapfer durchgekämpft und einfach seinen Job gemacht. Das zeigt sein Potenzial und seine Reife.“

Formel-1-Fans zeichnen Antonelli aus

Dies sahen auch die Fans der Formel 1 so. Sie wählten den 18-Jährigen zum Fahrer des Tages. Und was sagte Antonelli selbst zu seinem wilden Ritt? „Das Team wollte es mir wohl nicht sagen, damit ich nicht in Panik gerate“, so Antonelli bei Sky: „Ich habe erst im Ziel erfahren, dass ich schon ab der ersten Runde einen Schaden am Unterboden hatte.“

Antonelli weiter: „Als Leclerc den Frontflügel verlor, bin ich drübergefahren. Ich erinnere mich daran, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, dass es Schäden an meinem Unterboden verursachen könnte. Aber ja…das hat mir das Rennen erschwert.“