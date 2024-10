Formel 1: Wilde Verkaufsgerüchte um Rennstall – jetzt haut der Boss auf den Tisch

Es ist kein einfaches Formel-1-Jahr für Alpine/Renault. Das Team hinkt den Erwartungen deutlich hinterher, das Auto gehört zu den langsamsten im gesamten Feld. Zuletzt gab es dann auch noch die Hammer-Nachricht: Alpine wird ab 2026 nicht mehr mit dem bisherigen Renault-Motor fahren!

Seitdem brodelt die Gerüchteküche in der Formel 1 gewaltig. Wird sich Alpine/Renault bald ganz aus der Motorsport-Königsklasse zurückziehen? Nun hat sich Konzernchef Luca de Meo deutlich zu Wort gemeldet.

Formel 1: Wilde Verkaufsgerüchte

Schon vor Wochen hatte es sich angedeutet, zuletzt hatte es Renault dann selbst verkündet. Das Unternehmen stellt die Entwicklung für die Antriebseinheit für das Formel-1-Jahr 2026 ein und trifft in Zukunft nur noch als Kundenteam an. In Zukunft muss Alpine also seinen Motor von einem der verbliebenen Hersteller beziehen.

Auch interessant: Formel 1: Star packt über bitteren Wechsel aus – „Alles passiert aus einem Grund“

Doch was den Fans und Mitarbeitern viel mehr beschäftigt, ist die Frage: Wird sich Alpine nun komplett aus der Motorsport-Königsklasse zurückziehen? Experten vermuten, dass dies derzeit Schritt für Schritt passiert. Vor allem, nachdem auch noch der frühere Teamchef Flavio Briatore als Sonderberater geholt wurde, soll so der Verkauf langsam vorbereitet werden.

Doch Konzernchef Luca de Meo dementiert diese Gerüchte einmal mehr deutlich. „Ich habe ihn nicht geholt, um aus der Formel 1 auszusteigen. Ich habe gelesen, dass er angeblich das Projekt neu verpacken soll, um am Ende das Team zu verkaufen. Das ist vollkommen falsch“, sagt der Italiener im Interview mit der „L’Equipe“.

„Organisieren das Team neu“

Und de Meo weiter: „Ich sehe die Vorteile für uns, in der Formel 1 zu sein. Flavio ist im Kern dieser Revitalisierung des Projekts. Wir organisieren das Team neu und wir konzentrieren uns auf Enstone. Und glauben Sie mir, wir sind dort im HR-Bereich aktiv, um zu performen.“ Klares Dementi des Konzernchefs.

Wie geht es jetzt bei Alpine weiter? Das Team stellt sich auch bei den Fahrern neu auf – zumindest auf einer Position. Jack Doohan wird an der Seite von Pierre Gasly fahren. Esteban Ocon verlässt Alpine und schließt sich Haas an.

Mehr Nachrichten für dich:

In der diesjährigen Saison enttäuscht der Rennstall auf ganzer Linie. Mit nur 13 Punkten steht Alpine auf Platz 9 – nur Sauber ist noch schlechter, da das Team gar keine Punkte geholt hat.