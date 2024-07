Formel 1: Ankündigung lässt Fans völlig ausflippen – „Verdammt“

Das ist mal ein echter Hingucker! Vor dem Großen Preis von Belgien hat Formel-1-Team Alpine seinen Wagen in einem neuen Design präsentiert – und das sorgt bei den Fans für mächtig Wirbel.

Grund für das spezielle Design von Alpine ist der Kinostart eines neuen Hollywood-Streifens. Superstar Ryan Reynolds spielt die Hauptrolle und ist Produzent des Films. Er ist aber auch Mitbesitzer des Formel-1-Teams.

Formel 1-Team fährt im speziellen Film-Design

Rot und Schwarz erstrahlt der Alpine an diesem Rennwochenende in Spa. Den Belgien-GP wird der französische Rennstall im Design des Films „Deadpool und Wolverine“ bestreiten. Am Mittwoch stellte das Team den Look für das Rennen vor.

Rot und Schwarz sind Markenzeichen von „Deadpool“ und auch die gelben „Klauen“-Spuren von „Wolverine“ sind dort zu finden. Die Fans sind von dem Design hellauf begeistert und wollen, dass Alpine immer in diesem Look antritt. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Verdammt, das sieht umwerfend aus!“

„Sehr cool!“

„Das sieht fantastisch aus. Behaltet das.“

„Meine neue Lieblingslackierung des Jahres“

„Ich liebe es wirklich, so schön.“

„Könnt ihr das behalten?“

Warum macht Alpine Werbung für den Film?

Warum Alpine nun ausgerechnet im „Deadpool und Wolverine“-Design fährt, liegt auf der Hand. Ryan Reynolds, Deadpool-Schauspieler und Produzent des Films, gehört zu einer Investorengruppe, die rund 24 Prozent Anteile am Formel-1-Team Alpine hält. Damit war der Dienstweg recht kurz.

Der Hollywood-Streifen „Deadpool und Wolverine“ ist am 24. Juli in Europa in die Kinos gekommen. Mit dem Design soll natürlich noch einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt werden.