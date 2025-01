Fahrer-Beben in der Formel 1! Rennstall macht Nägel mit Köpfen

Alpine macht in der Formel 1 offenbar keine Gefangenen mehr. Der französische Rennstall hat mit einer Fahrer-Verpflichtung jetzt für mächtig Aufsehen gesorgt. Franco Colapinto schließt sich dem Rennstall ein.

Damit sichert sich Alpine ein großes Talent in der Formel 1 und setzt damit aber auch gleichzeitig seinen eigenen Fahrer Jack Doohan gewaltig unter Druck. Er könnte nach nur wenigen Monaten seinen Platz wieder verlieren.

Formel 1: Alpine holt Colapinto

Nach Paul Aron und Ryo Hirakawa hat Alpine am Donnerstag (9. Januar) einen dritten Reservefahrer präsentiert – und dieser ist kein Geringerer als Franco Colapinto. Der Argentinier wechselt von Williams zu dem französischen Formel-1-Rennstall.

Gerüchte um Colapinto und Alpine gibt es schon länger. Er galt als möglicher Ersatz, sollte Rookie Doohan sich nicht schnell in der Formel 1 etablieren können. Alpines Chefberater Flavio Briatore betonte schon an Weihnachten: „Wir beginnen das Jahr mit Pierre und Jack, das garantiere ich. Danach werden wir im Laufe der Saison sehen“, sagte der 74-Jährige gegenüber „Le Parisien“. Und im neuen Jahr legte er nach und sagte in Bezug auf Colapinto: „Wenn es die Gelegenheit gäbe […], muss man darüber nachdenken.“

Mit der Verpflichtung lässt Alpine nun keine Zweifel mehr aufkommen. Der Rennstall hat sich für den Fall der Fälle schon einmal Colapinto gesichert – und das gleich für mehrere Jahre. Der Argentinier wechselt von Williams zu Alpine und unterschreibt dort einen Mehrjahresvertrag.

Briatore sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Williams Racing eine Vereinbarung über die Verpflichtung von Franco Colapinto getroffen haben. Franco gehört zweifellos zu den besten jungen Talenten im Motorsport.“

Doohan gewaltig unter Druck

Bei Alpine stehen seine Chancen aber offenbar ganz gut, schon im Laufe der Saison ein festes Cockpit zu ergattern. Eigentlich sind Pierre Gasly und Jack Doohan die Stammfahrer von Alpine. Doohan steht allerdings vor seinem Rookie-Jahr. Er hat noch nicht bewiesen, dass er in der Formel 1 mithalten kann.

Die Verpflichtung von Colapinto erhöht den Druck auf den Australier immens. Sollte er sich nicht schnellstmöglich an das Niveau der Formel 1 gewöhnen, wird er ausgetauscht. So viel ist jetzt schon sicher.