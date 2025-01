Formel 1: Folgt jetzt das nächste große Drama?

Die Formel-1-Saison 2024 war so spannend wie schon lange nicht mehr. Auch wenn Max Verstappen am Ende souverän den WM-Titel holte, lagen die Teams eng beieinander. Die Abstände waren gering.

Nur was können die Fans jetzt im kommenden Jahr von der Formel 1 erwarten? Gibt es 2025 einen noch spannenderen Titelkampf? Wir geben dir einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr.

Formel 1: Was erwartet uns 2025?

2025 ist ein Übergangsjahr. Alle Teams fiebern schon auf 2026 hin. Dann steht die nächste große Regelrevolution bevor. Ein neuer Motor kommt. Ein elftes Team steigt ein. Die Karten werden komplett neu gemischt. Dementsprechend liegt darauf bei allen Teams der Fokus.

Allerdings darf man nicht vergessen: 2025 wird auch ein WM-Titel vergeben – und die Chancen darauf stehen gleich für vier Teams gar nicht so schlecht. Zum Saisonende waren McLaren und Ferrari ganz vorne. Aber auch Mercedes und Red Bull mischten um Rennsiege mit. In den letzten sechs Rennen gab es fünf verschiedene Rennsieger.

Vierkampf um den Titel?

Unter diesen Voraussetzungen darf man in der Formel 1 einen offenen Titelkampf erwarten. Es ist aktuell nur schwer abzusehen, welches Team ganz vorne landet. Aktuell scheint McLaren die Nase vorne zu haben, doch der Vorsprung ist so gering, dass man ihn in der Winterpause durchaus aufholen kann.

Auch wenn 2025 ein Übergangsjahr erwartet wird, könnte es also einen richtig spannenden Titelkampf geben. Allerdings dürfte auch klar sein: Wer bis zur Saisonhälfte nicht mehr oben dabei ist, wird die Saison vorzeitig abhaken. Updates sind nach der Sommerpause eigentlich kaum noch zu erwarten. Die Teams werden spätestens dann den vollen Fokus auf das 2026er-Auto legen.

Wer also zu Beginn des Jahres noch nicht auf den Podiumsrängen unterwegs ist, wird sich vermutlich auch schwertun, diese im Verlaufe des Jahres noch zu erreichen. Für den deutschen Fahrer Nico Hülkenberg könnte das Jahr dementsprechend zu einer Geduldsprobe werden. Mit Sauber wird er wohl frühstens 2026 richtig durchstarten können.