Eishockey-WM 2024 im TV und Livestream: Deutschland – Schweiz siehst du hier live im Free-TV

Mitte Mai ist es wieder so weit: Vom 10. Mai bis zum 26. Mai steht die IIHF Eishockey-WM 2024 an. Tausende Eishockey-Fans werden nach Tschechien in die Eishockey-Stadien pilgern und Millionen verfolgen die Eishockey-WM 2024 im TV und Livestream.

Du willst die IIHF Eishockey-WM 2024 im TV und Livestream verfolgen? Dann bist du hier genau richtig. Wir sagen dir, wo du alle Spiele der Weltmeisterschaft live anschauen kannst.

Eishockey-WM 2024 im TV und Livestream: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live

Anders als beim Fußball findet die Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahresrhythmus statt. Bei der WM 2023, die in Finnland und Lettland ausgetragen wurde, krönte sich Kanada zum Weltmeister. Deutschland kam bis ins Finale, scheiterte dort aber an den Kanadiern.

Auch in diesem Jahr ist die deutsche Nationalmannschaft wieder am Start. In der Vorrunde trifft Deutschland in Gruppe B auf die Gegner USA, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen. Ausgetragen werden die Spiele der Gruppe in Ostrava. Gruppe A mit Kanada, Finnland, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien spielt laut Spielplan in Prag.

Hier läuft die Eishockey-WM 2024 im TV und Livestream

Im Free-TV läuft die IIHF Eishockey-WM seit diesem Jahr bei ProSieben bzw. bei ProSiebenMaxx. Der Sender zeigt in diesem Jahr alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft plus einige ausgewählte Spiele des Turniers, sowie das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Insgesamt sind es 30 Live-Spiele.

Alle andere Spiele des Turniers werden bei dem Streamingdienst Sportdeutschland.TV. Der kostenpflichtige Online-Anbieter hält die TV-Rechte für alle 64 Spiele. Den Turnierpass gibt’s für 24,90 €. ARD, ZDF und Eurosport halten keine TV-Rechte an der Eishockey-WM – ebenso wie Sport1, die in letztem Jahr noch die Spiele zeigten.

Eishockey-WM im TV und Livestream

Donnerstag, 23. Mai

Kanada – Slowakei, 16.20 Uhr, Sportdeutschland.TV

Schweiz – Deutschland, 16.20 Uhr, ProSiebenMaxx & Sportdeutschland.TV

Schweden – Finnland, ProSiebenMaxx & Sportdeutschland.TV

USA – Slowakei, Sportdeutschland.TV

Der Spielplan der Eishockey-Weltmeisterschaft sieht wie folgt aus: Gespielt wird erst eine Vorrunde mit zwei Gruppen mit jeweils acht Mannschaften. In der Gruppenphase treffen alle Mannschaften einer Gruppe aufeinander. Dann besagt der Spielplan, dass jeweils die vier besten Nationalmannschaften sich für das Viertelfinale qualifizieren. Im K.O.-Modus wird dann schließlich der Weltmeister ermittelt.