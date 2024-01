Handball-EM: Deutschland – Dänemark im Live-Ticker: DHB-Team am Boden – Final-Traum geplatzt

Jetzt geht es um alles! Bei der Handball-EM steht das Halbfinale für das DHB-Team an! Um 20.30 Uhr kommt es in der Kölner Lanxess-Arena zum Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Dänemark.

Das Team von Trainer Alfred Gislason will ins Finale einziehen, doch einfach wird es nicht. Dänemark ist in dem Duell klarer Favorit gegen Deutschland. Kann das DHB-Team für eine Sensation sorgen?

Deutschland – Dänemark im Live-Ticker

Zuletzt gelang der deutschen Handball-Nationalmannschaft 2007 ein großer Titelgewinn im eigenen Land. Damals wurde Deutschland vor heimischer Kulisse Weltmeister. Das „Wintermärchen“ von damals soll sich am besten wiederholen – dieses Mal bei einer Europameisterschaft. Dafür muss aber zunächst Dänemark besiegt werden. Alle Infos zur Partie gibt es in unserem Live-Ticker.

Deutschland – Dänemark 25:28 (14:12)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

60. Min: Das Spiel ist vorbei und Deutschland verliert mit 26:29 gegen Dänemark. Damit ist der Traum vom EM-Finale geplatzt.

58. Min: Steinert verkürzt nochmal auf 25:28 und Dänemark ist ein Mann weniger. Geht da noch was?

53. Min: Die Deutschen müssen in den letzten sieben Minuten eine irre Aufholjagd hinlegen, sonst ist der Traum vom Finale geplatzt. Fünf Tore Rückstand!

49. Min: Alfred Gislason nimmt eine Auszeit, um seinem Team nochmal für die letzten elf Minuten die richtige Taktik mit auf den Weg zu geben. Drei Treffer müssen aufgeholt werden.

43. Min: Kribbelige Phase: Die Fehler häufen sich im Offensiv-Spiel der Deutschen wieder. Aber auch die Dänen zeigen Schwächen auf, führen jedoch knapp.

38. Min: Das war für die Dänen die Chance zur Zwei-Tore-Führung. Doch Wolff hält die Deutschen weiter auf Kurs.

33. Min: Frisch von der Bank kommt Weber und verwandelt den ersten Sieben-Meter für Deutschland eiskalt.

31. Min: Weitere geht es! Dänemark erzielt den Anschlusstreffer zum 14:13.

29. Min: Die letzte Minute läuft und Deutschland führt mit drei Toren. Es steht 14:11.

24. Min: Andreas Wolff in Top-Form: die sechste Parade des DHB-Keepers.

21. Min: Erster Siebenmeter: Hansen gegen Wolff. Dieses Mal heißt der Gewinner Hansen. 10 Minuten vor der Pause steht es 9:9.

17. Min: Kaum ist er wieder auf der Platte, muss er schon wieder runter. Heymann kriegt die zweite Zwei-Minuten-Strafe. Bei dem dritten Platzverweis ist er raus für das Spiel.

13. Min: Es gibt die erste Zwei-Minuten-Zeitstrafe des Spiels – und es trifft Sebastian Heymann.

10. Min: Hartes Zupacken in der Abwehr und schnelles Spiel nach vorne – Deutschland mit klarem Plan zum Weg ins Finale.

5.Min: Die deutsche Mannschaft kommt gut rein und führt nach knapp fünf Minuten durch einen Treffer von Juri Knorr mit 3:1.

1. Min : Es ist alles bereit! Die Kölner Lanxess Arena bebt. Deutschland beginnt mit Anwurf.

20.15 Uhr: Nach dem Ausfall von Kai Häfner fehlt der nächste Stammspieler gegen Dänemark. Timo Kastening wird mit seinen gefährlichen Würfen nicht aushelfen können – er liegt krank im Bett.

19.45 Uhr: Der erste Finalist steht fest! Frankreich gewinnt in der Verlängerung nach einem Spektakel gegen Schweden mit 34:30 und steht damit im Endspiel. Hier mehr zur Partie.

19.33 Uhr: Die andere Halbfinal-Partie entwickelt sich derzeit zu einem Krimi. Nach einer irren Aufholjagd von Schweden gegen Frankreich stand das Team von Glenn Solberg schon mit einem Fuß im Finale. Doch in der letzten Minute gelang Frankreich noch der Ausgleich – es geht in die Verlängerung!

19.22 Uhr: Team Deutschland muss kurz vor Anpfiff einen großen Verlust hinnehmen. Der Linkshänder Kai Häfner fällt für den Halbfinal-Kracher gegen Dänemark aus persönlichen Gründen aus – das teilte der Deutsche Handball-Bund mit. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb des Turniers, dass das DHB-Team auf seinen Routinier verzichten muss. Bereits in der Vorrunde reiste er kurzfristig ab, da sein zweites Kind auf dem Weg war.

18.42 Uhr: Aktuell läuft das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden. Alle Infos zur Partie gibt es hier im anderen Live-Ticker.

18.22 Uhr: Gute Nachrichten gibt es für alle deutschen Fans: Die Partie wird im Free-TV übertragen. Mehr dazu gibt es hier.

17.05 Uhr: Warnende Worte gibt es dagegen von Trainer-Legende Heiner Brand. „Die Freude ist da, aber erreicht ist noch nichts“, sagt er bei Sky. Geht es nach ihm, wird Torhüter Andreas Wolff enorm wichtig für das deutsche Team sein. „Wolff ist schon das Rückgrat, sensationell, auf ihn setze ich gegen Dänemark mit einer guten Abwehr. Dass Wolff überragend hält, ist die Grundlage für einen Sieg.“

16.23 Uhr: Bundestrainer Alfred Gislason hofft dabei auf das deutsche Publikum in Köln. „Wir freuen uns einfach riesig, hier im Halbfinale gegen Dänemark zu spielen“, sagte der Isländer auf der Pressekonferenz vor der Partie am Donnerstag (25. Januar) in Köln: „Wir werden dieses Spiel genießen und alles dafür geben, die Dänen zu ärgern.“ Dazu sollen die Fans auch einen großen Teil beitragen: „Die Halle kann uns beflügeln.“

15.50 Uhr: Was allerdings wenig Hoffnung macht, sind die letzten vier Aufeinandertreffen gegen das Star-Ensemble aus Dänemark. Alle Partien wurden verloren. In sieben Spielen standen sich beide Teams bei einer EM bislang gegenüber. Vier Siege springen für Deutschland raus, dreimal gewann Dänemark. Der letzte deutsche EM-Sieg 2016 war entscheidend für den Halbfinaleinzug und den späteren EM-Titel. Damals gewann Deutschland unter Trainer Dagur Sigurdsson in Breslau mit 25:23.

15.15 Uhr: Auch wenn Dänemark der klare Favorit ist, kann es Deutschland schaffen, meint Ex-Nationalspieler Dominik Klein. Was ihm Hoffnung macht: „Sie haben schon gezeigt, dass sie das perfekte Spiel machen können“, so Klein, der auf das Ungarn-Spiel verwies, in dem die Deutschen tatsächlich eine souveräne Leistung zeigen. Auch gegen Frankreich war das DHB-Team gegen den Topfavoriten lange Zeit auf Augenhöhe.

14.29 Uhr: Während die Vorrunde souverän beendet wurde, begann auch die Hauptrunde für die Deutschen mit einem Sieg gegen Island positiv. Doch nach dem Unentschieden gegen Österreich musste Deutschland plötzlich zittern. Allerdings konnte sich das DHB-Team am letzten Spieltag trotz einer Niederlage gegen Kroatien für das Halbfinale qualifizieren.

14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale der Handball-EM 2024. Jetzt wird es ernst! Deutschland will ins Endspiel einziehen. Am Freitag (26. Januar) soll dafür erstmal Dänemark geschlagen werden. Anwurf in Köln ist um 20.30 Uhr. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.