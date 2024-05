DAZN-Hammer! Streamingdienst macht es offiziell

In den vergangenen Wochen gab es reichlich Aufregung um DAZN: Grund dafür waren die Bundesliga-Rechte, die bald vergeben werden (hier mehr dazu). Doch es gibt auch andere Nachrichten vom Streamingdienst, die jetzt verkündet wurden.

Michael Ballack bleibt nämlich weiterhin im DAZN-Team. Das hat das Unternehmen offiziell verkündet. Der ehemalige Fußballer ist einer der größten Fußball-Experten und übernimmt auch weiterhin die Top-Partien mit Fokus in der Champions League.

DAZN macht es offiziell

Seit 2022 gehört Michael Ballack zum DAZN-Team und wird auch weiterhin zu den Experten des Sport-Streamingdienstes gehören, erklärte das Unternehmen am Mittwoch (8. Mai).

„Ich freue mich, weiterhin Teil des Teams bei DAZN sein zu dürfen. In der Zeit, die ich bisher hier verbracht habe, bin ich immer mit viel Freude an die Arbeit gegangen. Der Broadcaster hat sich weiterentwickelt, sowie auch ich. Ich bin gespannt, welche Herausforderungen noch auf dem gemeinsamen Weg warten und hoffe, dabei die Fans weiter begeistern zu können“, sagt der „Capitano“ selbst zu seiner Verlängerung.

Der 98-fache deutsche Nationalspieler konnte in den vergangenen knapp zwei Jahren Erfahrungen als Experte aber auch als Co-Kommentator sammeln. Vor und nach den Spielen übernahm er zudem die Analysen der jeweiligen Mannschaften. Zumeist kam der „Capitano“ auf DAZN bei Partien in der UEFA Champions League oder bei großen Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Genauso, sogar mit noch mehr Spielbeteiligungen, wird es für Ballack auch in Zukunft weitergehen.

Ballack bleibt im Experten-Team

Das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung wird direkt ein Kracher sein: Real Madrid gegen den FC Bayern München im Halbfinal-Rückspiel der Champions League im Estadio Santiago Bernabeu. Er kennt beide Mannschaften, er kennt das Stadion. Es gibt also wohl keinen besseren Experten für DAZN als Michael Ballack.

Und Ballack wird auch noch wohl lange beim Streamingdienst zu sehen sein. Denn dort läuft die Champions League bis 2027. Ab der kommenden Saison überträgt der Streamingdienst mit insgesamt fünf deutschen Teilnehmern von insgesamt 186 Spiele ganze 65 Partien live und exklusiv.