DAZN: Paukenschlag! Für tausende dreiste Fans bleiben die Bildschirme jetzt dunkel

Der Kampf um die populären Sportrechte nimmt immer weiter zu. Noch mehr haben die Bezahlfernsehen-Anbieter dieser Welt aber mit TV-Piraterie zu kämpfen. Jedes Sport-Event wird zigfach illegal im Netz gestreamt. Für DAZN & Co. bedeutet das Milliarden-Ausfälle.

Der Streamingdienst unternimmt viel dagegen, nimmt aber auch immer mehr die Ligen und Verbände in die Pflicht. Während das in Frankreich nun für einen Eklat sorgte, gab es in Spanien einen Durchbruch im Kampf gegen illegale Streams, der DAZN besonders freuen dürfte.

DAZN jubelt: Schlag gegen illegales Streaming

Wer die Fußballspiele in Europas Top-Ligen sehen will, muss tief in die Tasche greifen. Nicht nur in Deutschland sind die Abo-Preise fürs Pay-TV in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen. Auch in anderen Ländern ächzen die Fans über die Kosten zum Verfolgen ihrer Leidenschaft. Ein Weg für viele dreiste Fans: illegale Streams.

Das Netz ist voll mit Seiten, die kostenlose Übertragungen aller Spiele anbieten. Das Schauen ist nicht verboten, das Anbieten dieser Streams aber sehr wohl. Seit Jahren machen die Anbieter Jagd auf die Kriminellen, die ihnen Milliarden-Schäden zufügen. Doch die ist mühsam. Die Urheber der Streams ausfindig zu machen, ist nahezu unmöglich.

Hunderttausende Fans sehen plötzlisch schwarz

Immer mehr nehmen die Anbieter auch die Ligen und Verbände in die Pflicht. In Spanien ist dem Ligaverband nun ein großer Schlag gelungen. Wie „La Liga“ selbst verkündet, wurde die Sperrung zahlreicher IP-Adressen durch die Internet-Dienstleister erwirkt. Während der Spiele am vergangenen Wochenende schlug eine „Special Force“ zu – und bei hunderttausenden Streamenden wurden die Bildschirme dunkel. Bei DAZN dürfte das für Freude gesorgt haben. Der Anbieter teilt sich mit Movistar die Rechte an La Liga in Spanien, überträgt sich auch in vielen weiteren Ländern – wie zum Beispiel in Deutschland.

Die Aktion zielte vor allem auf IP-Adressen ab, die von Cloudflare geschützt werden. Der Anbieter weigert sich seit jeher, im Kampf gegen illegales Streaming zu kooperieren. Im Gegenteil: Cloudflare reagierte auf die jüngsten Sperrungen und verklagte den Fußballverband.