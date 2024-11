DAZN macht es offiziell! Streamingdienst sichert sich TV-Rechte

Aktuell herrscht bei DAZN und in der deutschen Sport-TV-Landschaft ganz schön viel Aufregung. Grund dafür ist die baldige Vergabe der Bundesliga-Rechte. Bekommt der Sport-Streamingdienst das begehrte TV-Paket oder setzt sich etwa Konkurrent Sky durch?

Abseits der Rechte-Vergabe um die Bundesliga gibt es bei DAZN aber auch noch andere Sportarten, die einen Platz im TV-Programm bekommen. Das Unternehmen hat jetzt verkündet, dass ein weiterer Wettbewerb dazukommen wird. Hierbei hat man sich nämlich die TV-Rechte gesichert.

DAZN verkündet nächste TV-Rechte

DAZN wird nämlich in Zukunft verstärkt auf Basketball setzen. Mit vielen NBA-Spielen hat der Sport-Streamingdienst bereits ein gutes Programm für die Basketball-Fans in Deutschland. Nun wurden weitere globale Übertragungsrechte gesichert – und zwar die der Frauen-EuroLeague, die Elite-Liga im Frauenbasketball in Europa.

Im Rahmen eines neuen Vertrags mit FIBA Europa, dem zuständigen Verband für das Turnier, wird DAZN als globaler Broadcast-Partner agieren und in mehreren Territorien für die Übertragung sorgen.

Zuletzt wurde das Format des Wettbewerbs für die Saison 2024/25 überarbeitet, weshalb die reguläre Saison in zwei Runden aufgeteilt wird. DAZN wird an jedem Spieltag zwei ausgewählte Spiele kostenlos streamen – darunter ein „Spiel der Woche“, das exklusiv für DAZN-Abonnenten verfügbar sein wird.

„Eine unvergleichbare globale Reichweite“

Hannah Brown, Co-CEO of Women’s Sport bei DAZN, sagt: „DAZN kann den Ligen und Verbänden bieten, was sonst niemand kann – eine unvergleichliche globale Reichweite über unser digitales, kostenloses und ansprechendes Umfeld. Wir freuen uns, mit EuroLeague Women zusammenzuarbeiten, um eine aufregende Zukunft für den Frauenbasketball zu schaffen – eine Zukunft mit ungenutztem sportlichen, Fan- und kommerziellen Potenzial.“

Über die Partnerschaft freut sich auch Jorge Garbajosa, Präsident der FIBA Europe. „Diese Vereinbarung steht im Einklang mit unserer strategischen Vision, den Frauenbasketball zu stärken, indem wir unseren Spitzenwettbewerb einem noch breiteren Publikum zugänglich machen und die unglaublichen Basketballtalente Europas präsentieren.“