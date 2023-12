DAZN: Free-TV-Hammer! Kunden dürfen sich freuen

Das deutsche Fernsehen steht vor einer signifikanten Umgestaltung: Mit dem Comeback des ersten deutschen Digitalsenders „DF1“ beginnt ein neues Kapitel in der TV-Geschichte. Insbesondere stellt die Kooperation zwischen „DF1“ und dem Sportstreaming-Dienst DAZN einen Wendepunkt dar, der DAZN-Inhalte erstmals im linearen Free-TV verfügbar macht.

„DF1“ setzt ab dem 1. Januar 2024 das Senden im Free-TV fort und übernimmt den bisherigen Sendeplatz von ServusTV. Damit sind DAZN-Inhalte erstmals über Kabel, Satellit, IPTV, Smart-TVs und Streaming im Free-TV zu sehen.

DAZN bald auch im Free-TV zu sehen

Das Programmangebot von „DF1“ umfasst neben Eigenproduktionen und täglichen Nachrichten auch Sportrechte und lizenzierte Formate von „ServusTV“ und DAZN. Diese Zusammenarbeit signalisiert einen bemerkenswerten Schritt für DAZN, dessen Programm bisher lediglich über Vodafone, „MagentaTV“ und „Sky“ linear zugänglich war. Mit „DF1“ erreicht „DAZN“ nun ein breiteres Publikum und verstärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt.

Als „DF1“ 1996 in Unterföhring gegründet wurde, läutete es als erster Digitalsender in Deutschland die digitale Revolution im TV-Bereich ein. Die Wiederbelebung von „DF1“ bringt nicht nur Nostalgie, sondern auch moderne TV-Kultur in die Wohnzimmer.

Die Partnerschaft mit „DAZN“ steht exemplarisch für die fortlaufende Verschmelzung von traditionellem Fernsehen und digitalen Angeboten, die das Konsumverhalten und die Vertriebswege von Medieninhalten nachhaltig verändern können.

