Darts WM: Halbfinale mit Gabriel Clemens – folgt die nächste Sensation?

Das neue Jahr ist Sonntag (1. Januar) direkt mit einem sportlichen Highlight gestartet: Gabriel Clemens hat es als erster Deutscher geschafft, ins Halbfinale einer Darts WM einzuziehen. Den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price (Wales) besiegte der „German Giant“ mit 5:1.

Aufgrund des großen Erfolgs steht am Montag (2. Januar) der nächste Kracher auf dem Programm: das Halbfinale gegen Micheal Smith (England). Folgt die nächste Sensation?

Darts WM im Live-Ticker

Schafft der „German Giant“ die nächste Sensation und zieht gegen Favorit Smith ins Finale der Darts WM ein? Die Antwort bekommst du bei uns im Live-Ticker.

16.49 Uhr: Michael Smiths Reise begann in diesem Jahr gegen Nathan Rafferty, den er mit 3:0 besiegen konnte. In der zweiten Runde besiegte er mit Martin Schindler den anderen Deutschen im Teilnehmerfeld knapp mit 4:3. Eine Runde später folgte das Duell gegen seinen Landsmann Joe Cullen, den er mit 4:1 besiegen konnte. Am Sonntag (1. Januar) folgte dann das Viertelfinale gegen Stephan Bunting, den er mit 5:3 nach Hause geschickt hat.

15.28 Uhr: Am Montag hat Gabriel Clemens seinen Weg ins Halbfinale perfekt gemacht. Gestartet hat sein Weg gegen William O’Connor, den er mit 3:0 nach Sätzen besiegen konnte. In der zweiten Runde traf der Deutsche auf Jim Williams. Dieses Duell endete, anders als das erste, knapper mit 4:3 für Clemens. Gegen den Schotten Alan Soutar folgte dann ein überzeugender 4:1-Sieg. Im Viertelfinale schickte der „German Giant“ dann den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price nach Hause.

09.09 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Halbfinale der Darts WM zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith.