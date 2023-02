Biathlon-WM 2023 im TV und Livestream: Hier siehst du das Einzel der Männer live

Das Highlight der diesjährigen Wintersport-Saison steht wieder an – die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Zwei Wochen lang kämpfen die Biathleten bei der Weltmeisterschaft um Goldmedaillen. Vor Ort und vor den TV-Geräten und im Livestream sind wieder unzählige Zuschauer bei den Wettkämpfen dabei.

Egal ob Staffel oder Einzelrennen – du willst die Biathlon WM-2023 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wie du alle Wettkämpfe der Weltmeisterschaft in Oberhof live verfolgen kannst.

Biathlon-WM 2023 im TV und Livestream: Der Zeitplan

Am 08. Februar startet die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Los geht es mittwochs mit der Mixed-Staffel. Über zwei Wochen messen sich die besten Biathleten in sechs verschiedenen Disziplinen und kämpfen um Medaillen.

Übertragen werden die Wettkämpfe der Biathlon-WM im TV und Livestream von ARD, ZDF und Eurosport. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte. Die erste Woche der Biathlon-WM (8.2 – 14.2) siehst du im ZDF im Fernsehen oder im Livestream bei zdf.de. Die zweite Woche der Biathlon-Weltmeisterschaft läuft in der ARD oder im Stream bei sportschau.de.

Im Privatfernsehen läuft die komplette Biathlon-WM bei Eurosport oder im Livestream im Eurosportplayer. Kunden von DAZN können die Biathlon-WM auch auf der Streamingplattform verfolgen. DAZN und Eurosport haben eine Kooperation.

Der Zeitplan – hier siehst du die Biathlon-WM 2023 im TV und Livestream:

Mittwoch, 8.2.2023, 14.45 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen) live im ZDF und bei Eurosport

Freitag, 10.2.2023, 14.30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen live im ZDF und bei Eurosport

Samstag, 11.2.2023, 14.30 Uhr: 10 km Sprint Männer live im ZDF und bei Eurosport

Sonntag, 12.2.2023, 13.25 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen live im ZDF und bei Eurosport

Sonntag, 12.2.2023, 15.30 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer live im ZDF und bei Eurosport

Dienstag, 14.2.2023, 14.30 Uhr: 20 km Einzel Männer live im ZDF und bei Eurosport

Mittwoch, 15.2.2023, 14.30 Uhr: 15 km Einzel Frauen live in der ARD und bei Eurosport

Donnerstag, 16.2.2023, 15.10 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen) live in der ARD und bei Eurosport

Samstag, 18.2.2023, 11.45 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel Männer live in der ARD und bei Eurosport

Samstag, 18.2.2023, 15.00 Uhr: 4 x 6 km Staffel Frauen live in der ARD und bei Eurosport

Sonntag, 19.2.2023, 12.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer live in der ARD und bei Eurosport

Sonntag, 19.2.2023, 15.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen live in der ARD und bei Eurosport

Die Favoriten bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof

Die Biathlon-WM 2023 findet in Oberhof in der „Lotto Thüringen Arena am Rennsteig“ statt. Die Strecke in Thüringen ist seit fast 40 Jahren fester Bestandteil des Biathlon-Weltcup. Schon 2004 fand die Weltmeisterschaft in Oberhof statt, jetzt kehrt sie an die Traditionsstrecke mit dem legendären Birxsteig zurück.

Bei den Männer ist der Norweger Johannes Thingnes Bö der absolute Topfavorit. Der Norweger feierte in dieser Saison schon elf Siege bei 14 Rennen und führt den Gesamt-Weltcup souverän. Bester Deutscher ist Benedikt Doll (7.). Er landete genau wie Roman Rees einmal auf dem Podest.

Mehr News:

Bei den Frauen führt die Französin Julia Simon den Gesamtweltcup an. Dort geht es aber deutlich enger zur Sache. Auch Elvira Öberg (Schweden), Lisa Vittozzi (Italien), Dorothea Wierer (Italien), Denise Hermann-Wick (Deutschland), Lisa Hauser (Österreich), Hanna Öberg und Anna Magnusson (beide Schweden) gelten als Favoriten auf die ersten Plätze. Aus deutscher Sicht dürfen sich vor allem Hermann-Wick und Vanessa Voigt Hoffnung auf Medaillen machen. Hermann-Wick feierte beim letzten Weltcup vor der Weltmeisterschaft noch einen Sieg in der Verfolgung in Antholz.