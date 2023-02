Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Medaillen-Hoffnung dahin! Schieß-Drama

Auftakt zum Wintersport-Event des Jahres! Am Mittwoch (8. Februar) startet die Biathlon-WM 2023. Anderthalb Wochen duellieren sich die besten Biathleten der Welt im thüringischen Oberhof um Edelmetall.

Den Anfang bei der Biathlon-WM 2023 macht zunächst die Mixed-Staffel. Bei dieser ist selbstverständlich auch das deutsche Team vertreten und greift bei dem Heim-Event nach der ersten Medaille.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker

Gleich zum Start gibt die Weltmeisterschaft Vollgas. Von Beginn an stehen Podestplätze auf dem Spiel. Du willst nichts rund um die Biathlon-WM 2023 in Oberhof verpassen? Dann bist du hier genau richtig. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Biathlon-WM 2023 Mixed-Staffel

Norwegen Italien +11,6 Sekunden Frankreich +55,9 Sekunden

…

6. Deutschland + 1:26,50 Minuten

15.50 Uhr: Und damit ist es offiziell: Norwegen holt Gold! Dahinter jubeln aber auch die Italiener nicht zu knapp über Silber. Frankreich komplettiert nach starkem Beginn das Podium – und das obwohl sich ihr Schlussläufer beinahe noch verläuft.

Rees kämpft nach einem letzten fehlerfreien Schießen – mehr als Platz 6 ist aber nicht drin. Das ist eine herbe Enttäuschung zum Auftakt in die Biathlon-WM.

15.47 Uhr: Beim letzten Schießen kommen Boe und Giacomel zeitgleich weg. Aber beim ersten Anstieg zeigt sich: Es gibt keinen spannenden Kampf um Golf. Boe zieht davon. Bei den Norwegern holen sie gerade den Sekt aus dem Kühlschrank.

15.42 Uhr: Das ist eine Überraschung! Boe patzt drei Mal im Liegen. Italien zieht vorübergehend vorbei. Aber schon bald hat der Norweger wieder aufgeschlossen und kämpft weiter um Gold. Rees leistet sich ebenfalls zwei Fehlschüsse.

15.36 Uhr: Es hatte sich angedeutet: Norwegen übernimmt die Führung und jetzt darf der Weltcupführende Boe an den Start. Für Deutschland muss Roman Rees jetzt alles rausholen, wenn hier irgendwie noch eine Medaille her soll.

15.25 Uhr: Das darf nicht wahr sein! Doll schafft es trotz dreimaligem Nachladen nicht, alle Scheiben umzuschießen. Das bedeutet eine Strafrunde – und sehr viel verspielte Zeit. Das könnte schon das Ende der Medaillenträume sein.

15.20 Uhr: Wechsel auf die Herren. Und Doll geht für Deutschland tatsächlich auf Platz drei ins Rennen. Allerdings lohnt sich jetzt auch ein Blick auf die Norweger (derzeit noch Rang 5). Johannes Thingnes Boe dominiert im Weltcup bisher alles. Und auch Sturla Holm Laegreid, der jetzt in der Loipe ist, ist nicht gerade schwach auf den Beinen.

15.15 Uhr: Was für eine Aufholjagd der DSV-Athletin, die hier beinahe im Alleingang zurück aufs Podium stürmt. Nachdem kurz vor Herrmann-Wick die Schwedin Oeberg gleich zwei Mal Nachladen muss, ist Deutschland wieder an Platz drei dran. Ein eigener Fehler verhindert, dass Herrmann-Wick noch näher an sie ran kommt.

15.09 Uhr: Hermann-Wick holt auf! Erst durch läuferische Leistung, dann durch ein fehlerfreies Schießen verkürzt sie den Abstand auf die Spitze auf jetzt immerhin nur noch knapp 40 Sekunden. Ganz vorne musste die Französin Chevalier-Bouchet einmal nachladen und hat dadurch ebenfalls selbst Zeit verloren.

15.02 Uhr: Erster Wechsel. Für Deutschland geht jetzt Denise Herrmann-Wick auf den Schnee. Voigt leistet sich im Stehen einen weiteren Fehler. Deutschland jetzt bereits eine Minute Rückstand auf die Spitze.

14.51 Uhr: Bitterer Start für Voigt. Im Gedränge geht sie kurz nach dem Start beinahe zu Boden, muss sich dann erst wieder ran kämpfen. Beim Liegenschießen unterläuft ihr dann auch noch ein Fehler. Mit 21 Sekunden Rückstand liegt sie damit aktuell auf Platz 14.

14.45 Uhr: Los geht’s in die Loipe. Vanessa Voigt startet für das deutsche Team!

14.05 Uhr: Es dauert nicht mehr lang, bis es losgeht. Um 14.45 Uhr beginnt mit der Mixed-Staffel der erste Wettbewerb bei dieser Weltmeisterschaft.

13.20 Uhr: Wo die Biathlon-WM übertragen wird, erfährst du >>> hier.

12.09 Uhr: Vor den Titelkämpfen gibt es heftige Kritik an den Bedingungen in Oberhof. Wie Favorit Johannes Thingnes Bo gegenüber „NRK“ erklärt, sei das Training „ein bisschen wie bei einem Wettkampf, als wir jung waren“, so der Norweger. Und weiter: Sie haben den Schießplatz nicht so gut vorbereitet.“

Seine Landsfrau Ingrid Tandrevold äußerte sich ebenfalls: „Es ist faszinierend. Es scheint so, dass jemand vergessen hat, die Loipe zu präparieren. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es wird und ob sie die ganze Woche zerstört haben oder ob sie es geschafft haben, sie zu retten.“

10.25 Uhr: Topläuferin Denise Herrmann-Wick verriet bei der Eröffnungsfeier, sie sei wie alle im Team „heiß wie Frittenfett“ auf die WM. Gerade im ersten Wettkampf rechnet sich die größte deutsche Medaillenhoffnung etwas aus: „Mit den Männern, da geht immer was. Ich hoffe, dass die Fans uns richtig pushen.“

8.48 Uhr: Für die Biathlon-WM hat Thüringen tief in die Tasche gegriffen. 83 Millionen Euro sind verbaut worden: in die Rodelbahn, die Biathlon-Arena, neue Beschneiungstechnik, Schneedepots, ein Nachwuchsleistungszentrum, Parkplätze und einen Busbahnhof mit Parkhaus.

7.27 Uhr: Dass die Begeisterung für die Biathlon-WM groß sein wird, ist nicht überraschend. Über 150.000 Zuschauer werden erwartet. Es wird zwölf Entscheidungen an elf Tagen geben. Rund um den Kurpark herrscht große Freude bei den Fans und auch das Wetter spielt mit.

Mittwoch, 8. Februar, 6 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es endlich los mit der Biathlon-WM. In unserem Live-Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

22.21 Uhr: Ganz vorne werden es sich aber die Norweger bequem machen – das zumindest mutmaßen die Experten. Gerade bei den Herren hat es sich ein Trio an der Spitze des Weltcup-Tableaus bequem gemacht. Johannes Thingnes Boe führt komfortabel vor seinen Landsmännern Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad Christiansen.

21.05 Uhr: Der DSV hofft, endlich wieder ein Medaillenwort mit reden zu dürfen. Ins Rennen schickt der Verband morgen Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees an den Start. Sie sind die erste Deutsche Goldhoffnung

20.32 Uhr: Den Auftakt macht zunächst die Mixed-Staffel. Vier Athleten einer Nation, je zwei Männer und zwei Frauen, treten gegeneinander an. Alle Läufer müssen zwei Mal an den Schießstand – 1x liegend, 1x stehend.

Weitere Nachrichten:

Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Es ist so weit: Am morgigen Mittwoch startet die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Können die Deutschen Athleten endlich wieder glänzen? Oder setzen sich die großen Favoriten durch?