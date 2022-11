ZDF, ARD und Magenta: Krasse WM-Wende? Jetzt könnte alles anders werden

Keine Weltmeisterschaft wurde in der Vergangenheit so kritisch beäugt wie die in Katar. Das wissen auch die übertragenden Sender ZDF, ARD und Magenta. Bei diesen war die Kritik am Emirat bei den Übertragungen großes Thema.

Allerdings zeigte ein anderer Faktor wie kaum ein anderer, wie umstritten die WM 2022. Die Einschaltquoten in der ersten Woche waren weit unter dem Niveau vergangener Turniere. Doch jetzt könnte es für ZDF, ARD und Magenta eine krasse WM-Wende geben.

ZDF, ARD und Magenta: DFB-Spiel mit guter Quote

Eingeleitet werden könnte diese wenig überraschend durch die deutsche Nationalmannschaft. Am Sonntag (27. November) stand für die DFB-Elf mit dem Kracher gegen Spanien eine wegweisende Partie auf dem Spielplan. Und siehe da: Die Quoten schossen in die Höhe.

Das ZDF, welches die Begegnung übertrug, durfte sich über die mit Abstand höchsten Quoten des bisherigen Turniers freuen. Rund 17,05 Millionen Zuschauer schalteten ein – das berichtet das Medienmagazin „DWDL“. Es war für ZDF und ARD die erste Begegnung, welche die zweistellige Millionen-Grenze knackte. Über die Quoten bei Magenta gibt es keine Angaben.

Zahlen bisher ernüchternd

Es könnte ein Wendepunkt sein. Im Vorfeld hatten viele Fans in Deutschland angekündigt, die WM zu boykottieren. Der Boykott hatte sich in den Zuschauer-Quoten niedergeschlagen. Das Eröffnungsspiel der Deutschen sahen nur knapp neun Millionen Zuschauer – der niedrigste Wert seit Jahren.

Bei den übrigen WM-Spielen sah es noch düsterer aus. Zur Prime-Time sahen beispielsweise am zweiten WM-Tag die Begegnung USA – Wales nur 4,35 Millionen Zuschauer im ZDF. Das schlug sogar die fußballfreie ARD – mit einer Wiederholung (!) des Krimis „Donna Leon: Auf Treu und Glauben“.

ZDF, ARD und Magenta: WM jetzt ein Quotenhit?

Dass die Dramaturgie zwischen Deutschland und Spanien die Leute jetzt doch vor den Fernseher gezogen hat, dürfte ZDF, ARD und Magenta Mut machen. Allerdings gilt es auch zu beachten, dass das Spiel sonntagabends zur Prime-Time lief.

Dennoch: Alle drei Übertragungspartner werden jetzt auf die krasse WM-Wende hoffen. In der zweiten Woche geht es ab Dienstag mit den letzten Gruppenspielen um die Wurst. Viele Entscheidungen stehen an, Dramatik ist vorprogrammiert – und damit vielleicht auch steigende Quoten.