WM 2022: Unfassbares Pech! Star verwandelt Elfmeter – aber deswegen droht ihm jetzt Turnier-Aus

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Nun gilt es für die Spieler durch gute Leistungen zu bestechen und schon im laufenden Ligabetrieb auf sich aufmerksam zu machen.

Allerdings sollte Vorsicht geboten werden, denn mit einer Verletzung so kurz vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels könnte eine Turnierteilnahme in weite Ferne rücken. Dieses Problem könnte sich nun auch Paulo Dybala stellen.

WM 2022: Dybala verletzt sich beim Elfmeter

Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni wird bei der WM 2022 in Katar wohlmöglich auf Paulo Dybala verzichten müssen. Der Angreifer hat sich beim letzten Spiel in der Serie A seines Klubs verletzt. In der 48. Minute pfiff der Schiedsrichter der Partie einen Elfmeter für Dybalas-Klub, dem AS Rom.

Mehr News zur WM 2022: BVB-Star beeindruckt Flick – „In guter Form“

Zwar verwandelte der Argentinier den Strafstoß, allerdings verletzte er sich bei der Ausführung am Oberschenkel. Sofort wurde der 28-Jährige ausgewechselt, nun die Gewissheit: Der Südamerikaner hat sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen.

WM 2022: Jose Mourinho pessimistisch über Dybala-Einsatz

Sein Trainer Jose Mourinho gab sich anschließend pessimistisch. „Es wird schwierig, dass wir Dybala vor 2023 noch einmal auf dem Feld zu sehen“, meinte der Portugiese. Im Anschluss ergänzte er: „Es geht ihm schlecht, um nicht zu sagen sehr, sehr schlecht. Leider geht es ihm eher sehr schlecht, als schlecht“.

Mehr News zur WM 2022: Flick macht IHM Hoffnung – „Hat Hand und Fuß“

In der aktuellen Saison kommt Dybala wettbewerbsübergreifend auf elf Spiele, in welchen er sieben Tore und zwei Vorlagen erzielte. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters könnte es die vorletzte Möglichkeit für Dybala sein an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Bei der nächsten WM in Kanada, Mexiko und den USA 2026 wäre der Südamerikaner bereits 32 Jahre alt.